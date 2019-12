Élve találták meg a 12 napja a forró ausztrál félsivatagban rekedt társaság újabb tagját

Phu Tran

Hétfőn találták meg egy, a gyakorlatilag lakatlan félsivatagban 12 napja eltűnt, három emberből és egy kutyából álló ausztrál társaság egyik tagját, egy 52 éves nőt, amiről mi is beszámoltunk, most pedig élve lett meg az egyik társa. A férfi kissé zavarodott, de alapvetően jókedvű volt az őt megmentő farmer szerint.



"Annak, aki hisz a csodákban, azt kell mondjam, ez kész csoda" - mondta utána a kutatást irányító rendőr.

A csapat Alice Springs városából indult el túrázni autóval, egy rövidebb kirándulásra, de egy folyómedren való átkelés közben elakadtak. A hétfőn megmentett Tamra McBeath-Riley mesélte el, hogy három napig az autónál maradtak, próbálták kiszabadítani, de sikertelenül. Napközben annyira meleg volt, hogy be kellett ásniuk magukat a kocsi alá, az árnyékba, éjszaka pedig az utastérben aludtak. Közben felélték minden élemiszer-, víz- és vodkakészletüket. Bár az autó közelében, a száraz mederben találtak egy vízlelőhelyet, erősen szennyezett, de legalább a szomjhalált megakadályozó vízzel, 3 nap után úgy döntöttek, hogy így a biztos halál vár rájuk, ezért segítségért indulnak.

McBeath-Riley úgy döntött, hogy ő a kocsi közelében marad, mert úgy gondolta, hogy a kutyája nem bírná ki a hosszú gyaloglást a döglesztő melegben. Két társa, egy 46 éves nő és egy 40 éves férfi együtt indultak el. A terv az volt, hogy egy főútvonalat elérve keresnek segítséget.

Mint most kiderült, egy hét sivatagi bolyongás alatt, ami közben sikerült vizet találniuk, alig néhány kilométerre jutottak a kiiindulópontjuktól. A férfit, Phu Trant ugyanis a kocsitól légvonalban 12 kilométerre találták meg. Mint elmesélte, egy hétig együtt gyalogoltak Claire Hockridge-dzsel, majd amikor két nappal ezelőtt elértek egy kerítésig, elváltak egymástól. A férfi követte a kerítést, a nő ott maradt. Phu Tran végül két napig gyalogolt a kerítés mentén, hogy szerencséjére belebotoljon a farmerbe, aki azonnal megitatta.

Most derült ki az is, hogy McBeath-Rileyt azért sikerült megtalálnia a helikopteres kutatócsoportnak, mert egy környékbeli autónyomokat látott a teljesen néptelen környéken, amit be is jelentett a rendőrségnek.