WHO: „A klímaváltozás lehet a 21. század legnagyobb egészségügyi fenyegetése”

A klímaváltozás jelentős egészségkárosító hatással bír - mutatott rá friss jelentésében az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amely szerint bár egyre többen szenvednek hőstressztől, a szélsőséges időjárás hatásaitól és a szúnyogok által terjesztett betegségektől, az éghajlatváltozás elleni fellépésre fordított büdzsé mégis kevesebb, mint 1 százaléka kerül az egészségügyi szektorhoz.

Az ENSZ-szervezet, amely a hétfőn Madridban megkezdődött kéthetes klímakonferencia (COP25) második napján tette közzé jelentését, a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorítását célzó intézkedések megvalósítására szólította fel a világ kormányait, rámutatva, hogy

csupán a légszennyezettség csökkentésével évente egymillió életet lehetne megmenteni.

Maria Neira, a WHO környezetügyi, klímaváltozási és egészségügyi részlegének igazgatója ez „teljesen felháborító”.

Foci Új-Delhiben Fotó: MONEY SHARMA/AFP

Az üvegházhatású gázok kibocsátása tavaly rekordszintet ért el, aminek nyomán a klímaszakértők arra figyelmeztetnek, hogy a globális átlaghőmérséklet jelentősen növekedhet az évszázad folyamán, „széles körű és pusztító” következményeket maga után vonva.

„A WHO úgy véli, hogy a klímaváltozás lehet a 21. század legnagyobb egészségügyi fenyegetése” - húzta alá Diarmid Campbell-Lendrum, a WHO szakértője. „Hacsak nem csökkentjük a szén-dioxid-kibocsátásunkat, akkor továbbra is aláaknázzuk az élelmiszer- és ivóvíz-ellátásunkat, rontjuk a levegő minőségét, egyszóval minden olyan tényezőt, amelyre szükségünk van a népességünk jó egészségének fenntartásához.”

A szakértő szerint a légszennyezettségnek és a klímaváltozásnak ugyanaz a forrása. A WHO becslései szerint több mint hétmillió ember hal meg évente a beltéri és kültéri légszennyezettség miatt. (MTI)