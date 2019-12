János-kórház: Az ellenzéki sajtó visszájára fordít és a negatív kampány részévé tesz egy jó szándékú kezdeményezést

Mint azt megírtuk, a budai Új Szent János Kórház a célra létrehozott Facebook-oldalon írta meg, hogy: „December 1-24. között várunk olyan adományokat, melyek segítenek a mindennapi betegellátásban.” Az egyes osztályok összeírták a hiányzó fogyóeszközök folyamatosan frissülő listáját, és „apróságokkal is lehet segíteni”, „az adományokat a főbejáratnál elhelyezett szekrénybe is be lehet tenni, a nagyobb értékű eszközöknél előre kell egyeztetni” – írtuk.

A János-kórház azóta frissítette a leírást, amiben azt írják:

„A listát összeállítók közül páran pontatlanul értelmezték a feladatot, így olyan eszközök is listára kerültek, amiket a kórház természetesen kötelezően biztosít az ellátás során, ezek tévedésből kerültek adománygyűjtő eseményünk kommunikációs csatornáira. Nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy egy jószándékú kezdeményezést, a közösségi összefogás és társadalmi felelősségvállalás szép szimbólumát az ellenzéki sajtó visszájára fordítja és a negatív kampány részévé teszi.”

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a kerület országgyűlési képviselője (k), Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere (j) és Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere beszélget a helyszínbejáráson a Szent János Kórház új szakrendelőjének Kútvölgyi úti telephelyén 2019. május 16-án. Fotó: Szigetvary Zsolt/MTI/MTVA

A Fidesz országgyűlési képviselője, Pesti Imre hasonlóan beszélt a Hír Tv-ben: szerinte az ellenzék rombolja az emberek egészségügybe vetett hitét, az egészségügyet ért ellenzéki vádaknak nincs semmiféle valóságalapja, és a magyar egészségügy minden nehézsége ellenére biztonságosan működik.