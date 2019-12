Karácsonyi adománygyűjtés keretében szerezné be a mindennapi betegellátás kellékeit a János kórház

„December 1-24. között várunk olyan adományokat, melyek segítenek a mindennapi betegellátásban” - írja az erre a célra létrehozott Facebook-oldalon a budai Új Szent János Kórház.

Az egyes osztályok összeírták a hiányzó fogyóeszközök listáját, melyet folyamatosan frissítenek. Tényleg apróságokkal is lehet segíteni. Az adományokat a főbejáratnál elhelyezett szekrénybe is be lehet tenni, a nagyobb értékű eszközöknél előre kell egyeztetni telefonon.

Akinek módjában áll, komplett osztályok hiánylistáját „örökbe fogadhatja”.

Példaként idemásolom a Gyermeksebészet Osztály igényeit:

Gyermek pizsama fiúknak 110-128-ig (gombos) 5 db.

Fürdő papucs (műanyag mosható) 38-39-40-41-42-43 1-1 db

Frottír törülköző fehér 20 db

Zuhanycsaptelep + gégecső +zuhanyrózsa 7 db

Villanyégő E 27 50 db

Villanyégő G24d-1 (900 lumen/13Watt) 40 db

Baby pulzoxymeter Vízforraló 1 db

Microhullámú sütő 1 db

Hűtőszekrény 110 l -es 3 db

Részletek a facebookos felhívásban.