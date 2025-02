Bekiabálással zavarták meg Orbán parlamenti beszédét

Bedő Dávid (Momentum) 15 évre várja, hogy Orbán őszintén beszél az ország helyzetéről, de erre még mindig várni kell. Mert most csak még több ígéret, még jobban felcsavart gyűlöletkampány hallottak, de arról semmit, hogy milyen állapotban vannak a szolgáltatások, hogy egész osztályokat kell bezárni kórházakban, évente 60 ezer ember hal meg megelőzhet betegségekben, 1 milliónak embernek nincs háziorvosa, kétszer annyit késtek a vonatok, mint egy éve, az EU-ban a magyar nők szenvednek el fizikai vagy lelki erőszakot. Napestig sorolhatná, hogy mik azok a dolgot, amivel az állam nem foglalkozik. Ez történelmi bűn.

Napra pontosan három éve lépték át az orosz csapatok az ukrán határt - emlékeztetett Bedő. Sok tízezer ember halt meg, köztük rengeteg honfitársunk is. Nem csupán bűn, de árulás is, amit a kormány tett a háború ügyében. Egész Európát árulta el Orbán. Oroszország lassan két évtized dolgozik az EU szétverésén, ebben segíti őket Orbán is, a propagandagépezetével együtt, és a közös EU-s fellépésnek is keresztbe tesz. Ukránok nélküli békén dolgozik a szerbekkel, szlovákokkal és az amerikaikkal. Bedő szerint Orbán ismeri az orosz politika működését, éppen ezért megbocsáthatatlan, amit tesz. Relativizálja és hamisítja a történelmet, szembeköpi azokat, akik harcoltak az oroszok ellen, de saját magát is, aki 30 éve azt kiáltotta, hogy Ruszkik, haza.

Ha az oroszok elégedetten zárják le ezt a háborút, az egész Kelet-Európát veszélyezteti, köztük Magyarországot is. Tartson össze Európa, minden segítséget adjon meg Ukrajnának, hogy kiűzze az oroszokat az országból - szólított fel Bedő, amit óriási zúgolódást fogadott a kormánypárti sorokban, és azt kérdezték tőle, mennyit kap ezért. Bedő azzal zárta a felszólalását, hogy Ukrajna nem csak saját magát védi, hanem egész Európát. Orbán viszont csak saját magát és hatalmát védi, akár Magyarország és Európa biztonság érdekében is.