Trump a Fehér Házban fogadta Macront, Ukrajnáról beszélgettek

Az Ovális Irodában tárgyalt az amerikai és a francia elnök, Emmanuel Macron az európai vezetők közül elsőként látogatta meg Donald Trumpot beiktatása óta. Trump szerint Macront követheti jövő héten Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy aláírja az ukrán ásványkincsekről szóló szerződést az amerikai támogatásért cserébe. Az elnök azt is mondta, hogy valamikor majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszélni fog.

Bár Zelenszkijt simán diktátornak nevezte, mikor arról kérdezték, hogy Putyint is hajlandó-e annak nevezni, azt mondta, nem szereti könnyelműen használni azt a szót. De szerinte most már jó esély van arra, hogy rendeződjön az orosz-ukrán háború – akár heteken belül. Máskülönben egy háború egy újabb világháborúhoz vezethet. Mikor arról kérdezték, hogy Ukrajnának fel kell-e majd adnia területeket egy esetleges békeszerződésbe, azt mondta, hogy „majd meglátjuk”, mert a „tárgyalások még csak most kezdődnek”.

photo_camera Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A sajtótájékoztató egy pontján Macron megakasztotta Trumpot, hogy kijavítsa, amit az Ukrajnába érkezi európai támogatásokról mondott. Trump azt mondta, hogy Európai csak kölcsönadja a pénzt Ukrajnának, de majd vissza fogja kapni. Erre Macron megfogta Trump karját, és azt mondta:

„Hogy őszinte legyek, mi fizettünk. A teljes támogatás 60 százalékát mi fizettük. Úgy volt, mint az Egyesült Államok esetében: kölcsönök, garanciák, támogatások. Van Európában 230 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon, orosz vagyon. De ez nem hitelbiztosíték, mert nem a mi tulajdonunk. Tehát be vannak fagyasztva.” Erre Trump csak annyit mondott, hogy ha Macron így gondolja, „részéről oké”.

photo_camera Fotó: JIM WATSON/AFP

Trump ezután megismételte korábbi álláspontját, miszerint a béke biztosításának költségeit nem csak Amerikának, de az európai nemzeteknek is állniuk kell. „Európának kell átvennie azt a központi szerepet Ukrajna hosszú távú biztonságának szavatolásában, és ezt akarják is tenni” – mondja.