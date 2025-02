Szijjártó: A nagy f… Magyarország akaratával szemben az ukránok nem lehetnek tagjai sem az EU-nak, sem a NATO-nak

A magyar külügyminiszter szerint Brüsszel nem tartja be a garanciáit, úgyhogy Magyarország még gondolkozik, hogy jóváhagyja-e az orosz személyek elleni szankciók meghosszabbítását.

Továbbá szerinte nem Ukrajna számára kell biztosítani a biztonsági garanciákat, hanem az Európai Unió számára.

A külügy véleménye szerint az európai fegyverszállítások veszélyeztetik az amerikai-orosz béketárgyalások sikerességét.

Szerinte az ukránok nem akarnak foglalkozni a kárpátaljai magyarok jogaival, így nehéz lesz az EU-csatlakozás.

Hétfőn az ukrajnai háborúról, annak lezárásáról tanácskoztak az európai külügyminiszterek Brüsszelben. Rögtön utána Szijjártó Péter kinyilvánította, hogy az Európai Unió háborúval kapcsolatos politikája kudarcot vallott. „Minden egyes kísérlet, amely arra irányult, hogy a háborúnak vége legyen, az kudarcot vallott” – mondta Szijjártó, aki szerint azok a kísérletek sem jöttek be, amelyek a csatatéren Ukrajna előnyét akarták biztosítani. Ilyenek voltak a szankciók, a fegyverszállítások.

„Most minden reményünk az amerikai-orosz tárgyalásokban van” – mondta Szijjártó, aki a tanácskozáson megtapasztalta, hogy „a háborúpárti liberálisok nem szeretnék” a tárgyalások sikereit. Ezután a tervezett európai fegyverszállítmányt kritizálta, amelynek segítségével „Ukrajna nemet tud mondani egy valaki által rossznak titulált alkura”.

Azt is elmondta, hogy Ukrajna NATO-csatlakozásához nincs meg az egyhangú akarat a szervezeten belül. „Persze lehet az ukránokat bolondítani, lehet őket tévedésben tartani (…), de az tisztességtelen” – mondta Szijjártó, aki szerint a háborúpárti liberálisok az ukrán nép érdekeinek ellenében akarják támogatni az ukránokat. Teszik mindezt az európai adófizetők pénzén, amit Szijjártó nem támogat, mert az szerinte veszélyezteti a tárgyalások sikerességét.

„Már a 17. szankcióról beszélnek, úgy, hogy formálisan ma került elfogadásra a tizenhatodik [amire Magyarország is rábólintott]. A csomagban már energiaterület szankcionálását ismételten felvetik” – mondta Szijjártó, aki szerint ezek a jelenlegi gazdasági helyzetben nehezen kivitelezhetők. Azt is elvakultságnak tartotta, hogy egyes európai külügyminiszterek szerint az Egyesült Államok elfogadta az orosz narratívát. (Igaz, még az orosz imperializmus főideológusa is pontosan ezt mondta.)

„Március 10-ig döntenünk kell arról, hogy mintegy 2700 orosz és belarusz állampolgárok szankcionálását fenntartjuk-e a következő hat hónapra” – mondta Szijjártó, aki szerint Magyarország feltételekhez fogja kötni a jóváhagyását. Szeretnék, ha az Európai Bizottság (EB) betartanák a korább ígéreteit. Később kérdésre azt is hozzátette, hogy 8-10 embert szeretnének leszedetni a szankciós listáról.

„Januárban kaptunk egy négypontos garanciát arra, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát nem fogják veszélyeztetni az ukránok. (...) Az egyik pont úgy szól, hogy az EB konzultációkat kezdeményez magyar, szlovák és ukrán részvétellel arról, hogy miként lehetne újraindítani a gáztranzitot Ukrajnán keresztül” – mondta Szijjártó, aki szerint az első ilyen találkozóra nem hívták meg a magyarokat. „Ha ez így folytatódik, annak súlyos hatása lesz a mi szavazatunkra.”

Ukrajna EU-csatlakozásról azt mondta, hogy Magyarország csak akkor hajlandó támogatni a kezdőnyilatkozatot, ha a kárpátaljai magyar közösségek elvett jogait visszaadja az ukrán állam. „Érkezett egy 48 oldalas előterjesztés az ukránok részéről, ebben a krími tatárokat harmincszor, a kárpátaljai magyarokat kétszer említik” – mondta Szijjártó, aki megkérdőjelezné az ukránok szándékait.

Kérdésre azt mondta, hogy az EB semmit sem tesz a tagjelölt ellen, amely a jelenlegi tagok érdekeit sérti: „Kezdünk úgy hozzáállni az ügyhöz, mintha mi függenénk az ukránoktól. Mintha az ukránok finanszíroznának minket. Minthogyha az ukránok lennének tagjai egy olyan integrációnak, amelynek mi akarunk a tagjai lenni. Hát a nagy f…”

Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról azt mondta, hogy ne az ukránoknak akarjanak garanciákat adni, hanem az európai országoknak, „ez egy teljesen más hozzáállás”.

Beszélt az ENSZ-ben tartandó szavazásról is, amit két békehatározatról fognak tartani. Az egyiket az USA kezdeményezte, és Magyarország társszerzőként ezt fogja támogatni, míg a másikat az EU, ezt Ukrajna is támogatja, és azt követelik benne, hogy az orosz hadsereg vonuljon ki a megszállt területekről.

Szijjártó szerint az EU lebukott azzal, hogy az amerikai USAID támogatások leállítása miatt megnövelte a Grúziába érkező támogatásokat. „Az Európai Unió az adófizetők pénzét használva beavatkozik egy unión kívüli ország belpolitikai folyamatokba az ellenzék oldalán csak azért, mert a kormány patrióta, konzervatív, és nem csattogtatja a bokáját Brüsszelnek” – mondta.