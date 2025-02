Elfogadta az EU a 16. szankciós csomagot is, amiről azt mondta korábban Szijjártó, hogy az könnyítést jelent Magyarországnak

Az uniós külügyi tanács tájékoztatása szerint a brüsszeli ülésen hétfőn elfogadott szankciós csomagban tiltólistára került az Oroszország ellen bevezetett korábbi szankciók megkerülésében részt vevő, orosz olajat szállító árnyékflotta 73 tankere.

Szankciós listára tettek számos, az orosz katonai rendszerek fejlesztéséhez és gyártásához szükséges nyersanyagot, így uniós behozatali tilalom vonatkozik a megmunkálatlan orosz alumíniumra is.

A szankciócsomag újabb 13 orosz bankot tilt ki a bankok közötti kommunikációt biztosító SWIFT-rendszerből, valamint nyolc orosz médium műsorszolgáltatási engedélyét tiltja be az unió területén a dezinformálás gyanúja miatt.

A tanács tájékoztatása szerint további 48 magánszemélyt és 35 jogi személy tettek fel a szankciós listára, közöttük az olyan orosz katonai komplexumok támogatóit, amelyek aktívan segédkeznek a szankciók megkerülésében az orosz kriptodeviza-tőzsdéken és a tengeri szállítmányozásban. Ezen túlmenően további exportkorlátozásokat vezettek be az ipari termékekre, különösen az ásványokra, vegyi anyagokra, acélra, üveganyagokra.

Szijjártó Péter hétfőn reggel még ugyan „zúzós napra” készült a Facebook-bejegyzése szerint, végeredményben korábbi nyilatkozata szerint elégedett lehet a 16. szankciós csomag tartalmával. A magyar külügyminiszter szerint sikerült megakadályozniuk, hogy például orosz focicsapatokat is szankcionáljanak, de Kirill pátriárka esetében is sikerült elkerülni a listára kerülést. Sőt Szijjártó szerint ez a csomag Magyarország esetében most inkább még könnyítéseket is tartalmaz.

„Kiharcolták” ugyanis, hogy a szankciós csomag tegye lehetővé, hogy a Mol által importált, majd a Slovnaft pozsonyi finomítójában feldolgozott orosz kőolajból származó termékeket innentől Magyarországon is fel lehessen használni. Emellett „kiharcolták” azt is, hogy a Barátság kőolajvezeték karbantartásához szükséges eszközök is kikerüljenek a szankciós rezsim alól. Illetve azt is, hogy a budapesti hármas metró karbantartásához és garanciális javításához szükséges munkákat is el lehessen végezni. (MTI, EU)