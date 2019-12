Bíróság: Most már tényleg el kell árulnia a kormánynak, mire mentek a felcsúti tao-milliárdok

2017 novemberében a Kúria úgy döntött a Demokratikus Koalíció által indított perben, hogy a Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak be kell mutatnia, milyen szerződéseket kötöttek a társaságiadó-kedvezményekként érkezett összeg egy részéből.

Amikor a párt kérte az alapítványt, hogy tegyenek eleget a jogerős ítéletnek, Mészáros Lőrinc azt válaszolta, küldenék a papírokat, de nem tudják, mert az Emberi Erőforrások Minisztériuma utóellenőrzést rendelt el.

Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc

Csakhogy ez az ellenőrzés sehogy sem akart lezárulni, mire a DK két politikusa tiltakozásképp az Emmi épületéhez láncolta magát 2018 márciusában. Novemberben Varju László DK-s képviselő kérdezte a témában Rétvári Bence államtitkárt, aki érdemben ugyan nem reagált, de a válaszából kiderült, hogy lezárt vizsgálatról van szó.

A DK pert indított az Emmi ellen, mire a Fővárosi Törvényszék most kimondta, hogy