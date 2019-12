15 napja lenne a Kincstárnak elutalnia a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, többen mégis másfél hónapja várnak a pénzre

„Az október 21-én beadott szerződésre még most sem utaltak. 42 napnál járunk a 15 helyett. Szánalmas, hogy a saját szabályaikat se tartják be. Persze hitegetnek minden érdeklődésnél.”

„Utalnak, csak már nem 15 napra, hanem 45-50 napra. Úgyhogy akinek a kereskedése még mindig megvárja a MÁK utalást, azt nagyon nem irigylem... 😑”

A Nagycsaládos Autóvásárlási Támogatás Független Információs Csoport nevű Facebook-közösség azért alakult a tagok tapasztalatot cserélhessenek a kormány családtámogatási akcióterve keretében meghirdetett nagycsaládos autóvásárlási támogatás lehívásával kapcsolatban. Az igénylők itt beszélik meg, milyen autót érdemes venni, melyik kereskedésben mennyire segítőkészek az eladók, és azt is, mennyire gördülékeny az együttműködés a Magyar Állam hatóságaival.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár bemutatja a nagycsaládosoknak szóló autóvásárlási támogatáshoz tartozó Családbarát Magyarország feliratú matricát az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2019. május 24-én. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Az utóbbi hetekben azonban egyre több poszt és komment foglalkozik azzal, hogy a Magyar Államkincstár komoly késéssel utalja csak az állami támogatást a kereskedőnek. Ez pedig azért gond, mert vannak olyan autószalonok, ahol az autót csak akkor adják ki a vevőnek, ha megérkezett az állami támogatás is, de hallani olyanról is, hogy azt kérte a kereskedés, helyezze a vevő letétbe az állami támogatás 2,5 milliós összegét, aztán, majd ha utal a Kincstár, visszakapja a pénzt.

A támogatás folyósítását szabályozó 45/2009-es kormányrendelet szerint az állam 2,5 millió forinttal, de legfeljebb a bruttó vételár felével segít az autószerzésben a három vagy annál több gyereket nevelő családoknak, a támogatási jogosultság elbírálását, valamint a pénz folyósítását pedig a kormány a Magyar Államkincstárra (MÁK) bízta. A MÁK-nak kétszer kell ügyintézési határidőket betartania az eljárás során:

először a támogatási jogosultság elbírálásakor (ez 30 nap),

utána pedig a támogatás folyósításakor (ez az adásvételi szerződés beérkezte után 15 nap).

Most úgy tűnik, a két határidő közül egyiket sem sikerül tartani.

A támogatást júliustól lehetett igényelni, és augusztus elejére a MÁK ki is csúszott a 30 napos határidőből, ezért Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár mentegetőzött is a Facebookon, azt írta, a késlekedés oka, hogy

„a 30 napos ügyintézési határidő nem a beküldés időpontjától számít, hanem attól a naptól kezdve, amikor a Kincstárhoz megérkezik a támogatási kérelem, és megkezdődik az igény felülvizsgálata”.

Azt persze, hogy mikor érkezik be a kérelem, csak a Kincstár tudja, a határidő betartását tehát így lényegében nem tudja számon kérni az, aki igényelte a támogatást. Varga Mihály szeptemberi Facebook-posztjából pedig kiderült, hogy a támogatásra olyan nagy az érdeklődés, hogy a júliusban és augusztusban beadott kérelmek 10 százalékát sem tudta szeptember elejéig feldolgozni a MÁK.

A helyzetet a Facebookon sem tudták mire vélni a támogatásra várók:

„Sziasztok! A határozat kiküldésének nincs valami határideje? Szept. 27.-én beadtuk Kormányablakba, Okt. 3.-án érkezett a MÁK-hoz. Ma hívtam őket, állítólag nincs 60 napos határidő, addig ülnek rajta, amíg akarnak. Ha szeretném, menjek fel érte személyesen. Az autót is Szept. 27.-én rendeltük. Le is gyártották, a kereskedőnél vár. Fura, hogy előbb kész egy autó, mint egy aláírás :/”



Ha a Kincstár kiállította a határozatot, ami szerint az igénylő jogosult a támogatásra, akkor az igénylő bemehet a kereskedésbe, és megkötheti az adásvételi szerződést, és kifizetheti az önerőt. Ezután a szerződést el kell küldeni a MÁK-nak, ami a szerződés beérkezte után 15 napon belül utalja a támogatási összeget az autókereskedésnek. Ez a határidő az idén elfogadott kormányrendeletben szerepel, most viszont úgy tűnik, nem sikerül tartani ezt sem.

Ez azért probléma, több autókereskedés nem adja ki az autót, amíg nem kapja meg a teljes vételárat. Tehát hiába fizette be egy támogatott család a teljes önerőt a vételárból, ha a MÁK nem utal a kereskedésnek, nem kapják meg az autójukat. Emiatt több támogatott is dühöngött a Facebookon, de a jelenség annyira tömeges, hogy már vannak azért olyan autókereskedések is, amik kiadják az autót a támogatás beérkezte előtt is, vagy megelégszenek egy a Kincstártól kért igazolással, amin az áll, hogy majd egyszer mindenképp utalni fogják a támogatást.

Természetesen kérdeztük az ügyről a Magyar Államkincstárat is, arra voltunk kíváncsiak, mit tanácsolnak az utalásra és az autójukra váró családoknak, valamint a pénzükre váró autókereskedőknek, és persze hogy mi a késlekedés oka, de kérdéseinkre eddig nem kaptunk semmilyen választ.