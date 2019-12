A kormánypártok a Gothár-ügyre hivatkozva szavazzák meg az egész magyar kultúrát felforgató törvényt

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője bejelentette, hogy a kormánypártok megszavazzák azt a salátatörvényt, amely tovább központosítaná a kultúrpolitikát és sok-sok egyéb lépés mellett miniszteri jóváhagyáshoz kötné az önkormányzati színházak igazgatóinak kinevezését.

Kocsis Facebookra kiírt rövid indoklása így hangzik: „A Gothár-féle zaklatószínházak követelik a pénzt a kormánytól, miközben nem engednek betekintést az ügyeikbe, és akár évekig is eltussolnak bűncselekményeket. Nem vitás, az állam így nem támogathat tovább működést, ezért a kormánypárti frakciók meg fogják szavazni a kulturális finanszírozásról szóló törvénycsomagot.”

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. október 21-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A kormánypárti napilap mai névtelen cikke pedig azt közli, hogy „a Magyar Nemzet információi szerint konkrétan a Katona József Színházban kialakult állapotok miatt készül megváltoztatni a kormány a kultúra finanszírozásának eddigi gyakorlatát.”

A 444-hez eljutott az előterjesztés, amelyet hivatalosan Kásler Miklós emberi erőforrás és Varga Judit igazságügyi miniszterek nyújtottak be a kormánynak december 3-án, és amely alapvetően formálná át a kultúrairányítást. A kormánypárti kommunikáció szerint mindez Gothár miatt történik, de

természetesen se a törvényszöveg, se az általános indoklás, se a kommunikációs útmutató nem említi Gothárt vagy bármilyen zaklatási ügyeket.

Nem is életszerű, hogy a november 19-én kipattant botrány - amelynek kezeléséről itt írtunk - legyen a kezdeményezője egy olyan törvénymódosításnak, amely széles körű egyeztetéseket igényel még a kodifikációs folyamat előtt is. Arról nem beszélve, ép ésszel milyen nehezen követhető érvelés, hogy egyetlen színház belső ügye miatt kelljen egy egész ágazat finanszírozását átszabni a rézmetszőktől a költőkön át a szimfonikus zenekarokig.

Az előterjesztés saját kommunikációjának „fő üzenetét” így fogalmazza meg, ezeket kellene hangsúlyoznia Fekete Péter államtitkárnak és Kásler miniszternek: „A kormányzat nemzetstratégiai dimenzióba emelte a kultúrpolitikai célokat, amelyek kizárólag ehhez illeszkedő kulturális intézményrendszeren keresztül valósíthatók meg. Az egyes kulturális szakágazatok minőségi fejlesztése érdekében a jogalkotó új státuszt hoz létre, amikor kijelöli a kultúrstratégiai intézmények feladatait. Továbbá a kulturális ágazat egységes kormányzati irányítását (sic!) érdekében életre hívja a Nemzeti Kulturális Tanácsot, amely felelős a kulturális ágazat sokszínű és minőségalapú állami támogatásáért. Utóbbi keretében a Nemzeti Kulturális Alap elavult rendszerét is megváltoztatja. Ezen felül az előadó-művészeti szcénában a jogalkotó a fenntartó felelősség törvényi alapelvéből kiindulva racionalizálja a központi költségvetés támogatói rendszerét.”

A kormány az új Nemzeti Kulturális Tanács „feladatkörébe utalja a magyar kultúrában követendő irányok, prioritások meghatározását.”



Hogy ezt pontosan hogyan kivitelezi a miniszter vezette, intézményvezetőkből álló társaság, például az NKA kiüresítése után ki dönt majd a tízezres nagyságrendű pályázatról, az a szövegből nem derül ki.

Az egész előterjesztés zavaros és csapongó, a részletei pedig még változhatnak, éppen ezért első körben a legtöbbet tárgyalt részére, a színházakra fókuszálunk. Fontos viszont hangsúlyozni, hogy mostani formájában ez a terv a kultúrafinanszírozás új korszakát jelentené minden művészeti ágban. Egyik fő nyertese a Petőfi Irodalmi Múzeum lenne: a PIM feltűnően sokat szerepel az előterjesztésben, amelynek értelmében újabb forrásokat kapna, illetve a főigazgatóját a kormány új tanácsadó testülete, a Magyar Nemzeti Kultúrközpont vezetőjévé tenné. A 24.hu információi szerint az egész csomag Demeter Szilárd ötlete volt.

Csak elsőre tűnik meglepőnek, hogy az újabb központosítási törekvéssel a magát ernyőszervezetként elképzelő Magyar Művészeti Akadémia nem ért egyet az előterjesztés egyeztetési lapja szerint.

Nehogy már a főváros döntsön a színházairól!

Az előterjesztés eddig legnagyobb visszhangot kiváltó újdonsága, hogy a miniszter „előzetes egyetértési jogot gyakorol az önkormányzati fenntartású nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősített színház vezetőjének megbízása és a megbízatás visszavonása tekintetében, ha a színház kapcsán az önkormányzat az állammal a 16. paragrafus szerinti közös működtetési megállapodást kötött.”

Ez röviden azt jelenti, hogy hiába a pályázatok, a szakmai bizottságok, a közgyűlési szavazás – Kásler Miklós beleegyezése nélkül nem lehet igazgatót kinevezni a Katona, az Örkény, a Vígszínház vagy éppen a megyeszékhelyek nagy színházai élére.

Az EMMI rendelete csak „önkormányzati fenntartású kiemelt színházművészeti szervezetből” 37-et sorol fel a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínháztól a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházig.

Részletes indoklás

Az EMMI december 4-én kiadott közleménye szerint „a kulturális törvényjavaslat célja, hogy tiszta működési modellt teremtsen a kultúrában, így például a színházak fenntartásában és finanszírozásában. Az erről szóló javaslat hamarosan az Országgyűlés elé kerül.”

Az előterjesztés nem Gothár Péter viselt dolgaival magyarázza a lépés szükségességét, hanem azzal, hogy az önkormányzatok által fenntartott színházakat az állam is finanszírozza, ezért a kormánynak is felelősséget kell vállalnia a vezetői kinevezésekért. A minisztérium közleménye emlékeztet rá, hogy ha lemond a főváros ezekről az állami pénzekről, akkor nem szólnak bele a színházaik életébe: „Színházat önként vállalt feladataként fenntarthat egy önkormányzat, vagy fenntarthat az állam, de lehet vegyes - önkormányzati és állami - fenntartású és finanszírozású is, és ennek megfelelően alakulnának a fenntartói jogok is. Tehát egy, a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott és finanszírozott fővárosi színház működésébe az állam, a minisztérium nem szól bele. Így nemhogy csökkenne az önkormányzatok önállósága ezen a téren, hanem nő.”

Ez azért cinikus érvelés, mert az önkormányzatok nyilvánvalóan nem vagy csak nagyon nehezen tudnák pótolni az állami forrásokat. A kormány honlapján elérhető 2019-es előirányzat szerint például a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek állami támogatása 13 milliárd forint. A Vígszínház 556 millió, az Örkény 261 millió, míg a Katona 383 millió működési és művészeti támogatást kap ilyen címen. Utóbbi üzleti terve szerint az erre az évre tervezett bevételeknek ez mintegy a harmada.

Mácsai Pál és Nemcsák Károly, két fővárosi fenntartású színház, az Örkény és József Attila Színház igazgatója a kulturális tao ügyében tartott sajtótájékoztatón a budapesti Városházán 2019. január 28-án Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Karácsony Gergely szerint „a miniszterelnök adott szava, a kormány-Budapest megállapodás, továbbá a tisztesség alapján ilyen kormányanyag nem készülhet egyeztetés nélkül. Márpedig sem a fővárossal, de ami talán még nagyobb baj, a színházi világgal sem egyeztetett senki.” A főpolgármester szerint ezzel a változtatással a kormány „az igazgatókra helyezne miniszteri béklyót.”

„Elvitték tehát az iskolákat, elvitték a kórházakat, most a színházakon van a sor”

- írta Karácsony, és egyben azt ígérte, küzdeni fog ez ellen, első lépésként hivatalosan kér tájékoztatást a kormánytól, a további lépésekről ez alapján dönt. Gulyás Gergelynek írt levelét péntek délután tette közzé.

A kulturális területet felügyelő főpolgármester-helyettes, Gy. Németh Erzsébet a 24.hu-nak azt mondta: „egyszerűen elfogadhatatlan, hogy Orbán Viktor úgy gondolja, hogy ha nem sikerült október 13-án a fővárost megtartania, illetve az egyéb megyei jogú városokat, amelyek szintén tartanak fenn színházakat, akkor most így akar revansot venni. Ez ellen mindent meg fogunk tenni.”

A Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) a kultúráért felelős miniszterhez írott levelében kijelenti:

Nem értünk egyet a minősítéssel nem rendelkező, köztük a független színházak számára kiírt, működési célt szolgáló pályázat megszüntetésével, mert ez a teljes független szféra ellehetetlenüléséhez vezet, ami teljességgel elfogadhatatlan.

Nem értünk egyet azzal, hogy a kultúra és a művészet maradék önigazgatását biztosító, bár függetlenségét 2016 óta csak korlátozottan gyakorolni tudó Nemzeti Kulturális Alapot előzetes szakmai egyeztetés és indoklás nélkül egyetlen tollvonással megszüntesse.

Nem értünk egyet azzal, hogy valamennyi önkormányzati színház igazgatói pályázata felől egymaga döntsön, mert szakmailag semmi nem indokol egy ilyen kitüntetett felelősséget.

Nem értünk egyet azzal, hogy létrejöjjön a „kultúrstratégiai tanács”, mert kompetencia híján kizárólag politikai szempontokat lesz képes érvényesíteni a támogatások elosztásánál - az összeférhetetlenséget meg sem említve.

A Magyar Színházi Társaság közleménye szerint a törvénytervezet elfogadása „alapjaiban rengetné meg a magyar színházi struktúrát, több ezer színházi alkotó és háttérdolgozó életét a fővárosban és azon kívül egyaránt.” Ennek ellenére e két közleménynél és egy petíciónál tovább egyelőre nem jutott tiltakozásban a magyar művészeti élet.