Az olasz művészzseni, Maurizio Cattelan most banánokat árul dollárszázezrekért

Maurizio Cattelannak eddig is elég vad ötletei voltak, de most szintet lépett az olasz művész. Az éppen Miamiban zajló Art Basel kiállítás részeként banánokat - mármint a boltban kapható déli gyümölcs gyorsan pöttyösödő darabjait - szigszalagozta a falra, az így műalkotássá nemesült gyümölcsöket pedig aztán több tízezer dollárért kínálja vételre.

Cattelan művészeti szélsőségeire jellemző, hogy előző nagy vihart kavaró alkotása az értékskála másik végén helyezkedett el, az egy 24 karátos, színarany, mégis tökéletesen működőképes vécé volt, amit épp az idén loptak el Nagy-Britanniában Winston Churchill szülőházából, ahol éppen ki volt állítva.

Cattelan üzleti érzékét igazolja, hogy már három banánt is sikerült eladnia. Az elsőt és a másodikat 120 ezer dollárért adta el a Galerie Perrotinnek és egy meg nem nevezett magánszemélynek, de a harmadik banánt a Perrotin kérésére már 150 ezer dollárért adta el egy múzeumnak.

Emmanuel Perrotin, a galéria tulajdonosa, még mielőtt megvásárolta volna az első példányt, arról beszélt a CNN-nek, hogy a falra felszigszalagozott banán "kétértelmű poén". Egyrészt klasszikus humorforrás - banánhéj! -, másrészt a globális kereskedelem szimbóluma. Vagyis "egyszerre szórakoztat és bírál". A CNN még nem tudta, hogy milyen utasításokat adott a művész arra az esetre, ha a banán teljesen elrohadna. A Miami Heralt később azt jelentette, hogy a megrohadt banánokat szükség szerint ki szabad cserélni. Ez egyben arra is lehetőséget teremt, hogy bárki rekonstruálja is a műalkotást, mindössze egy (1) banánra és egy (1) tekercs Duct Tape szigetelőszalagra van szükség ehhez - a szigetelőszalagból igazából nem is kell egy egész tekercs, a megmaradó csaknem ötven méternyi szigszalagot akár más célra is felhasználhatják! (Via Stuff.co.nz)