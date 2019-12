„A kormánypropagandában még elviselitek a hazugságot, de a színházban már ti sem?” - Itt van Pintér Béla nagy sikerű beszéde

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Hétfőn este megtelt a Madách tér a tüntetőkkel, akik a kulturális, azon belül is elsősorban a színházi élet átszervezését célzó kormányzati törvénycsomag ellen demonstráltak. A rendezvényen beszélt többek közt Mácsai Pál, Jordán Tamás, Karácsony Gergely és Farkas Franciska is, de a legnagyobb tetszést Pintér Béla beszéde aratta. Ezt egyben is érdemes meghallgatni az Index videóján: