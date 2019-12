A miskolci önkormányzat is tiltakozik a színházi élet átszervezése ellen

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Miskolc is tiltakozik a kultúrpolitika központosítása ellen - áll a miskolci önkormányzat Veres Pál, független polgármester és Varga Andrea Klára alpolgármester által aláírt közleményében, melynek szövegét egészben idézzük:

„A Miskolci Nemzeti Színház nem csak nevében a városé. Az ország első kőszínháza a miskolciaké, Miskolcé. Ezt bizonyítja az is, hogy kevés olyan vidéki teátrum van, amelynek annyira lelkes közönsége lenne, mint amivel itt, Miskolcon találkoznak a művészek, színészek. Éppen ezért, nem hagyjuk, nem hagyhatjuk, hogy a Miskolci Nemzeti Színház sorsáról ne helyben döntsünk.

Már a kampány alatt és azóta is a pártpolitikával szemben a várospolitika mellett köteleztük el magunkat. Ezért is kötelességünk tiltakozni a kultúrpolitika központosítása ellen, kötelességünk tiltakozni az ellen, hogy a városoktól, így Miskolctól is elvegyék a jogot, hogy saját maga döntsön arról, ki vezesse a színházát. A kormánypártok által beadott törvényjavaslat ugyanis egyik napról a másikra, egy tollvonással lehetetlenítené el a színházak önálló, szabad működését.

Városvezetőként valljuk, a kultúra az egyik legfontosabb terület egy társadalom életében. Még fontosabb, hogy ez a terület szabadon, pártpolitikától függetlenül működhessen. A kultúra a szórakoztatáson túl tükröt is mutat a társadalomnak, kritikus hangként »szólal« meg. Ez így helyes, így kell működnie, ezért sem szabad elhallgattatni, nem szabad ellenőrzés alá vonni, nem szabad az autonómiáját felszámolni.

Ebben hiszünk, és ezért is támogatjuk a mára több tízezresre nőtt tiltakozást, amely a kormány azon tervei ellen emeli fel a hangját, amely a színházak, a kultúra központosítására tesz kísérletet.”

A kormány új, a kulturális szférát komolyan átrendező törvényjavaslata szerint minden esetben a fenntartó nevezné ki a színházak vezetőit, így az önkormányzatok csak a teljes egészében önkormányzati fenntartású színházak vezetőit nevezhetik ki. A valóságban azonban az önkormányzatok legtöbbjének nincsen pénze arra, hogy helyi színházakat támogathasson, maximum úgy, hogy az állammal együtt ad pénzt a működésbe az önkormányzat. Ezekben az estekben az önkormányzatoknak színházanként kell megtárgyalnia a kormánnyal, milyen arányban támogatják az adott intézményt, és hogy melyik félnek mekkora beleszólása lehet a vezetők kinevezésébe.