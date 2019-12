A kampányban gyorsan átadták a II. kerületi uszodát, de 750 millió forintról még folyik a huzakodás

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Volt egy pillanata a II. kerületi Gyarmati Dezső Uszoda bejárásának, amikor egy klasszikus cseh filmszatírában érezte magát az ember. Akkor történt, amikor ide értünk:

Ezek pótszivattyúk. Gyanús, hogy nem itt lenne a helyük, és tényleg nem, hanem egy szinttel lejjebb. Csakhogy az uszodában nincs lift. Ezek a berendezések egyenként 300 kilósak, és 30 darab lépcsőn kellene levinni őket. Még gondolkodnak a megoldáson.

És ugyanez a helyzet az épület díszkivilágításával is. A helyieket nagyon zavarja, hogy egész éjjel ragyog, zavaró világosságot teremtve a környéken. Szeretnék, ha legalább éjjel lekapcsolnák. Csakhogy a díszkivilágítás egy nagy áramkörön van az épület többi részével, és nem lehet külön lekapcsolni. Keresik a megoldást. Az jó hír, hogy a parkoló külön fényeit valószínűleg este tíz után le lehet kapcsolni.

Ez is elég jól mutatja, hogy mi a baj a máriaremetei uszodával, ahol bejárást tartott kedden délelőtt Örsi Gergely, II. kerületi polgármester.

Az uszodát szeptember végén már átadta az előző, még fideszes polgármester, Láng Zsolt két miniszterrel, Varga Mihállyal és Gulyás Gergellyel közösen.

Régóta vártak a helyiek egy uszodára, elég messze van a legközelebbi. Ennek ellenére a kampányra időzítve megnyitott uszodát finoman fogalmazva sem fogadta egyöntetű öröm a környékbeliek részéről. Egyrészt sokkoló árakkal indultak, az árlista szerint a napijegy 4200 forint, kerületi kártyával 3800 forint, a teljes árú éves bérlet 480 ezer. Ezért a pénzért viszont nem egy szuper wellnesközpontba léphetsz be, hanem egy szimpla uszodába. Ráadásul az 50 méteres medencét nem lehet teljes hosszában használni, mert a felénél egy elválasztó fallal két részre osztották. Az úszáson kívül pedig semmi mást nem lehet csinálni, nincs az épületben sem fitneszterem, sem szauna.

Ez az uszoda ugyanis alapvetően nem a környékbeli felnőtteknek épült. A tervezettnél jóval drágább, végül 7 milliárd forintot felemésztő beruházást döntően a taó-pénzekből finanszírozták (ezen felül adott bele a kormány is, és az II. kerület is). Van a közelben egy francia iskola, francia cégek ezért az uszodaépítésre irányították a társasági adójukat. A taós beruházások ugyanakkor az utánpótlássportot kell, hogy szolgálják. A máriaremetei uszodaépítését felkaroló vízilabdaszövetség célja is elsősorban utánpótlásnevelő bázis létrehozása volt. A háromszoros olimpiai bajnok pólósról, Gyarmati Dezsőről elnevezett uszoda emellett a környékbeli gyerekek tanuszodájaként szolgál. Az úszni akaró felnőttek számára ezért jelenthetett csalódást, hogy van például egy ezer fős lelátó, de nincs szauna, jakuzzi vagy melegvizes medence, csak egy olyan kisebb medence, ahol a legkisebb ismerkednek a vízzel, felnőttek nem is használhatják.

A kampányban, majd a választások után is téma lett az uszoda. Az új polgármester, Örsi Gergely azt mondta, hogy ők már kész helyzetet örököltek, de meg akarják vizsgálni, hogy minden kiadás indokolt volt-e, csökkentik a jegyárakat, és megnézik, hogyan lehetne bővíteni a szolgáltatásokat a felnőttek számára. Az uszoda fenntartása ugyanis az önkormányzat feladata lesz. Az iskolai úszásoktatás jól megy, de a bevételek és a környékbeliek szempontjából is fontos lenne, hogy a jegy áráért egy fél medencénél több szolgáltatást tudjanak nyújtani.

Az uszoda egyelőre tesztüzemben működik. A jegyeknél azt találta ki az üzemeltető (Drávucz Rita, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó vezeti az uszodát, az úszásoktatás Risztov Éva olimpiai bajnokhoz, a vízilabda Kovács Istvánhoz tartozik), hogy az év végéig a kétórás jegy időlimitjét eltörlik, így egyelőre lényegében az a napijegy (4200 forint 2400 forint, kerületi kártyával 2000). Hétvégenként vannak 50 méteres napok, amikor a medencét kettéosztó elválasztó falat eltüntetik, és normális hosszokat is lehet úszni.

A gyerekek úszás és vízilabdaedzései miatti túlzsúfoltság akkor enyhülne, ha az 50 méteres nagymedence és a 20*10-es tanmedence mellett lehetne használni a harmadik, 33 méteres medencét is. Azt, ami az épületen kívül van, vagyis külső medence:

Igen, most decemberben van, de a medencét téliesítették, felhúztak fölé egy sátrat. Viszont a katasztrófavédelemtől még nem kapták meg az engedélyt a beüzemelésre. Így aztán a medencében még víz sincs egyelőre.

Volt arról szó, hogy ezt október végéig megoldják, de amikor a polgármester rákérdezett, hogy mikor várható vehető használatba, egy nagy Hááát-tal indult az üzemeltető és műszaki csapat válasza, majd elhangzott, hogy akár heteken belül, mert most már simán meglesz az engedély. Ez lenne a vízilabda bázisa amúgy.

A fitneszteremnek megvan a helye, de teljesen üres. Azért nincs benne felszerelés, mert azokat tao-pénzből szeretnék megvenni. Erre van esély, szaunát viszont abból nem lehet építeni, hiszen az utánpótlás-nevelésnek nem szükséges eleme. A plusz szolgáltatást jelentő szaunát az önkormányzat forrásaiból kellene kiépíteni. Egyelőre azt kellene kitalálni, hogy hol legyen.

Van egy tök üres alagsori hodály, 400 méteres. Oda simán elférne, bár először meg kellene találni az okát, hogy miért ázik be időnként a pincerész. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy amikor utólag kiépítették a szanuához szükséges szennyvízcsövet, megsérült az oldalsó szigetelés. „Nem tudjuk, miért ázik, de nem fog ázni” - ígérték a műszakiak.

A szauna egyik tervezett helyén álló Örsi Gergely. Egy héttel korábban még vízben lehetett tapicskolni is, a beázás nyomai látszanak most is.

Ide az alagsorba egyébként eredetileg nem terveztek semmit sem. Elférne a szauna is, de az lehet, hogy nem is itt lesz, hanem az uszoda melletti park egy részében, mert egyszerűbb lenne kialakítani ott mindenféle szempontból. A pinceszaunához ugyanis az épület elektromos hálózatát is javítani kellene.



A tök üres alagsori rész

Az alagsorban kaphatna helyet több öltöző, mert a fentiek a népszerű gyerekúszásnak köszönhetően már kicsiknek bizonyultak. De például nincs lift, így nem is akadálymentes. Ezért vannak még fent például a pótszivattyúk.

Az üzemeltetők azt tervezik, hogy az alagsorban pihenő- vagy közösségi szobát is ki lehetne alakítani a gyerekeknek, például ha nyári táborokat tartanak majd itt.

A bejáráson kiderült, hogy a szeptember végén átadott uszoda nemcsak az alagsorban ázik időnként, hanem a nagymedencénél is.

A műszakiak szerint szigetelési probléma, esztétikailag rondább, mint amilyen gondot jelent. Az biztos, hogy az ilyen jelenségek miatt is van egyelőre elszámolási vita, nem is kis összegről, 750 millió forintról. Örsi vizsgálóbizottságot állított fel, hogy kiderüljön, mi az, ami garanciálisan javítandó, van-e olyan, ami tervezési probléma, késések miatt kell-e kötbérezni. Az üzemeltetést ez nem befolyásolja, az uszodát nem kell bezárni, működik, de a polgármester szerint van mit javítani rajta.