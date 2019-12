Végre a futballról is megosztotta a gondolatait Mészáros Lőrinc

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Jó régen hallottuk saját hangján Mészáros Lőrincet, de most végre újra megszólalt a felcsúti futball mecénása. A vasárnapi Fradi-Puskás Akadémia meccs után értékelt, miután belebotlott a stadionban a Franzstadt Média.

A bemelegítő kérdés a meccs értékelése. Miután 0-2-ről mentett pontot a Puskás Akadémia a Groupama Arénában, a felcsúti elnök elégedett volt. Aztán megkérdezték, hogy lesz-e még több magyar fiatal a Puskásban. (A pályán hat légiós volt.)

„Most például a cserepadon csak fiatal játékos volt, mind húsz év alatti” - mondta erre Mészáros Lőrinc. Ami majdnem igaz, pont azt a fiatalok között ücsörgő Nagy Zsoltot felejtette el az elnök, aki az első válogatott mezét is neki ajándékozta nemrég.

Nagy Zsolt már 26 éves, de örökifjú, most ősszel mutatkozott be a válogatottban. Ez nem az a legendás mez, amiben Wales ellen 39-szer adta el a labdát, hanem az, amit a Puskás Aréna megnyitóján Uruguay ellen viselt. A Puskás kispadján őt leszámítva tényleg fiatalok ültek, döntően azért, mert sok a sérült a felcsútiaknál. A kispadon ülő csikók közül senki nem lépett pályára, Hornyák Zsolt vezetőedző teljesen szokatlan módon egyet sem cserélt a meccsen.

Mészáros elárulta azt is, hogy nemcsak a Puskásért szorít, hanem az Európa-ligában a Ferencvárosért is, de annyira, hogy még a Fradi külföldi meccseire is elutazik, hogy azokat személyesen lássa. (Arra sajnos nem tért ki, kik az útitársai.)

Mészárostól megkérdezték, mivel „azért a futballban egy elég komoly szereplő”, hogy szerinte mi kellett ahhoz, hogy egyre több dicséretet kapjon a fejlődő magyar foci: inkább a tőke vagy a közös szakmai alap? (Tényleg ezt kérdezték.)

„Mind a kettő. A szakmai munka is és természetesen az anyagi források is kellenek ahhoz, hogy a futball és a sport is fejlődjön”

- mondta Mészáros. Ezen a vonalon maradva, nekiszegezték a kérdést: mit hozhat a magyar focinak a Fradi továbbjutása összeségében?

„Hát még nagyon sokat kell dolgoznunk. Tíz év mink magunk is nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a magyar futball fejlődjön”.

A tíz év megfeszített felcsúti munka még nem volt elég. Mert Mészáros így folytatta: