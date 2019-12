Tüntetés robbant ki Mexikóban, mert egy kiállításon melegként mutatták be Emiliano Zapatát

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Tüntetők rohanták meg a Szépművészeti Múzeumot kedden Mexikóváros, hogy az Emiliano Zapatát meztelenül és magassarkúban bemutató festmény ellen tiltakozzanak. A roham közben azt kiáltozták: „Égjen, égjen!”

Fotó: CLAUDIO CRUZ/AFP

Bár Fabián Cháirez festményét korábban már máshol is kiállították, csak most kapott nagyobb figyelmet, miután a képet a kulturális minisztérium is megosztotta a Twitteren és a Facebookon.

A festményt Zapata unokája, Jorge Zapata González is eltávolítaná a múzeumból. Azt mondta, ha nem veszik le a falról, akkor perelnek, ugyanis nem akarják, hogy melegként mutassák be a forradalmárt.

A Mezőgazdasági Munkások Nemzeti Uniójának tagjai tüntetnek a múzeumnál Fotó: CLAUDIO CRUZ/AFP

Emiliano Zapata az 1910-ben kirobbant mexikói forradalom egyik vezéralakja volt, és máig az elnyomottak és szegények védelmezőjeként tartják számon. A keddi tüntetők között is sok földműves jelent meg. A tüntetők azt mondták, addig blokkolják a múzeum bejáratát, amíg el nem távolítják a képet. Mivel a skandálások között homofób jelszavak is elhangzottak, az ellentüntetők is a helyszínre vonultak.

A múzeum kurátorai nem tervezik eltávolítani a képet, a kiállítás jövő februárig látható. (BBC)