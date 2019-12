Csinos budai villában, jól felszerelt kihallgató szobákkal vár a Nemzeti Nyomozó Iroda

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Az egységes elhelyezés érdekében megújult helyszínre költözött a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, illetve a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Őrzési Osztálya - adta hírül a police.hu. Az új munkakörnyezet „jelentős minőségi változást hozott a szervezeti egységek és a személyi állomány életében. A munkatársak a régi, szűkös elhelyezést biztosító épületből egy teljesen felújított, funkcionális helyiségekkel ellátott, új bútorzattal felszerelt, parkosított környezetbe kerültek, amely méltó körülményeket biztosít számukra.”

Pintér Sándor belügyminiszter és Balogh János országos rendőrfőkapitány adta át a megújult, nyolc épületből álló komplexumot a Budakeszi út melletti Labanc út 57. szám alatt. Ez korábban a Határőrség Országos Parancsnokságának adott otthont.

„Az objektum teljes területe (épületek és ősfás park) 54 859 m2, amelyből az épületek területe 12 905 m2. A szakmai munkát jól felszerelt irodák, kihallgató helyiségek, irattárak és a minősített adatok védelmét biztosító technikai eszközök is támogatják.”

A sajtóeseményen Pintér Sándor megtekintette a távkihallgatót:

Érdekes adat: november közepén írtunk róla, hogy az új VI. kerületi polgármester az orosz követség mellett egy másik kizárólagos használatú várakozóhelyet is fel akart számolni. Soproni Tamás a javaslatában írta, hogy az Aradi utca 18. és 21 szám alatti épületek előtt is tilos parkolni, ezeket a parkolóhelyeket kizárólag a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai használhatják. Ez egykor még indokolt is lehetett, hiszen itt volt egy irodaépületük, de az ajtóra kitett tájékoztatás szerint az NNI időközben elköltözött innen, bár erről elfelejtették tájékoztatni az önkormányzatos.