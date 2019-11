Soproni Tamás elvenné az oroszok parkolóit

Évek óta nem lehet szabályosan parkolni az Oroszországi Föderáció budapesti nagykövetségének a környékén, mert az előző ciklusban a terézvárosi önkormányzat nagyvonalúan egy csomó parkolóhelyet átengedett a diplomatáknak. A környéken az oroszok több épületet is birtokba vettek, ezek előtt pedig jóideje csak az orosz nagykövetség gépkocsijai várakozhatnak.

Soproni Tamás, a kerület október 13-án megválasztott ellenzéki polgármestere most orvosolná a helyzetet. Előterjesztést (.pdf) nyújtott be az előző testület 2017 júniusi határozatának eltörlésére. Javaslata alapján az önkormányzat megvonná hozzájárulását a kizárólagos használatú várakozóhelyek fennmaradásához.

Soproni egy másik kizárólagos használatú várakozóhelyet is felszámolna a környéken. Mint javaslatában írta, az Aradi utca 18. és 21 szám alatti épületek előtt is tilos parkolni, ezeket a parkolóhelyeket jelenleg kizárólag a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai használhatják. Ez egykor még indokolt is lehetett, hiszen itt volt egy irodaépületük, de az ajtóra kitett tájékoztatás szerint az NNI időközben elköltözött innen, bár erről elfelejtették tájékoztatni az önkormányzatot is. Soproni most itt is eltörölné a korlátozást, tekintettel arra, hogy nem is dolgoznak már ott, akik kizárólagosan várakozhatnának arrafele.