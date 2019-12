Elfogyott a víz az ausztrál iskolából, mert kitermeli a Coca-Cola

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Egy ausztrál iskolában alapvetően egy 50 méter mély kútból szerzik a vizet, de az úgy kiszáradt, hogy a queenslandi kormány teherautókon szállítja az utánpótlást. Közben a helyben kitermelt víz a Coca-Colához hasonló óriáscégek gyáraiba kerül, írja a Guardian.

A Coca-Cola egyik gyára Kínában Fotó: CHEN JIANLI/XINHUA

„A kút azóta működik, hogy az iskola itt van. Nagyon sok kút kiszáradt már errefelé. Mi vagyunk a legnagyobb közösség Ausztráliában, ahol nincs vezetékes víz” - idéz a lap egy helyi lakost. Mount Tamborine térségében évente durván 130 millió liter vizet termelnek ki a cégek számára. „Most a kormány visszavásárolja a Coca-Colától a vizet, amit eredetileg itt termeltek ki” - mondta. Az iskola nyitva tart, a tanárok azonban a vízhiány miatt arra kérték a szülőket, gondolják át, elengedik-e a gyerekeiket.

A helyiek szerint a lakosok vízellátásának előbbrevalónak kellene lennie, arra azonban nincs szabályozás, hogy szárazság idején korlátozzák a víz kereskedelmi felhasználását. Az illetékes miniszter is azt mondta, hogy csak az általános vízhasználatra vezethetnének be limitet, de az mindenkit érintene, nemcsak az üzleti szereplőket, hanem a farmereket és a háztartásokat is.