Kövér azt várja a házszabály szigorításától, hogy „legalább fájjon”

Kövér László házelnök szerdán az Inforádió Aréna című műsorának vendége volt, ahol többek közt arról is kérdezték, hogyan előznék meg, hogy a jövőben a Borkai Zsoltéhoz vagy Lakner Csabáéhoz hasonló ügyekről szóljon a választási kampány.

Kövér szerint, ha egy pártban előre megpróbálnák kiszűrni a múltjuk miatt támadható politikusokat, az szétverné a közösséget, úgyhogy, amíg „valaki nem bizonyítja az erre való érdemtelenségét”, addig mindenkinek megelőlegezik a bizalmat.

Szerinte a két ügyben közös, hogy „valójában nem is ismerük a tényeket magukat, a tények egyfajta szelektált sűrítményét ismerheti a közvélemény, amit elénk tártak, nem hátsó szándékok nélkül, hanem azzal a szándékkal, hogy kárt okozzanak azoknak, akik a közélet porondjára lépnek”.

Azt mondta, ezt nem mindig politikusok csinálják, időnként civilek is „belekontárkodnak”, és

a „szenzációhajhász” média is olyan helyzeteket teremt, amikor a képviselőknek nincs módjuk megvédeni a becsületüket.

Szóba került az új házszabály is, melynek értelmében a házelnök akár hathavi fizetést is megvonhat a képviselőktől, és akár 60 napra is kitilthatják őket a parlamentből. Kövér azt mondta, azt várja a módosítástól, hogy „legalább fájjon”, és szerinte már most sikerült jobb belátásra bírni a „renitenskedő” ellenzéki képviselőket.

Az interjú elején azt kérdést is megkapta, miért nem fér el egyetlen ellenzéki jelölt sem a Médiatanácsban, amit éppen kedden töltött fel a parlament ismét fideszes tagokkal.

Erre Kövér számonkérte az ellenzéket, hogy miért kell „háborús hisztériát” kelteni az Országgyűlésben, majd közölte, hogy amíg az ellenzék nem kompromisszumkész más kérdésekben, addig a Fidesz-KDNP is érvényesíteni fogja az akaratát.

