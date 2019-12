Mostantól akár 60 napra is kitilthatják a képviselőket a Parlamentből

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Megszavazta a parlament a házszabály fegyelmi szabályainak szigorítását, amivel

a házelnök a képviselőktől akár hathavi fizetést is megvonhat és akár 60 napra is kitilthatják őket.

A módosítást a Kocsis Máté frakcióvezető az elmúlt időszakban történt „példátlan durvaságokkal” indokolta az országgyűlési törvény módosítását, megengedhetetlennek nevezve az ellenzék „vadabb” képviselői által tanúsított magatartást. Leginkább az verte ki a biztosítékot a fideszeseknél, amikor Hadházy Ákos táblákat lóbált a pulpitusról beszélő Orbán Viktor előtt.



Hadházy Ákos akciója a parlamentben Fotó: Tordai Bence Facebook

Bekiabálás

A módosítás szerint ha egy képviselő a felszólalása során nyilvánvalóan indokolatlanul eltér a tárgytól, vagy ugyanabban a vitában feleslegesen saját vagy más beszédét ismétli, közbeszólásával a felszólalást vagy az ülés vezetését kirívó mértékben zavarja, az ülést vezető elnök rendreutasíthatja, illetve figyelmeztetheti. és ha ennek ellenére sem fogad szót, akkor az ülés vezetője megvonhatja tőle a szót, így ugyanazon az ülésnapon, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel. Ráadásul ezért egyhavi fizetést is bukhat.

Sértő vagy illetlen

Azt a képviselőt, aki az országgyűlés tekintélyét, az ülés méltóságát, valamely személyt, csoportot – így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – sértő vagy illetlen kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, az ülést vezető elnök rendreutasíthatja, illetve figyelmeztetheti. Ha ez nem használ, akkor megvonhatja tőle a szót, és ugyanazon az ülésnapon, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel, valamint kéthavi fizetést is bukhat. De ugyanígy járhat az a képviselő is, aki a szemléltetésre vonatkozó szabályokat sérti meg. Valamint 3-8 napra is kitilthatják.

Kirívóan sértő vagy megfélemlítő

Aki pedig kirívóan sértő vagy megfélemlítő kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, az ülést vezető elnök az adott ülésnapról vagy ülésről kizárhatja vagy a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el, és négyhavi fizetést bukhat. Valamint 6-15 napra is kitilthatják.

Zavarja az ülést

Aki pedig az ülés, a vita vagy a szavazás menetét zavarja, vagy az Országgyűlés ülésének résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében zavarja, az ülést vezető elnök az adott ülésnapról vagy ülésről kizárhatja vagy a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el, és szintén négyhavi büntetést bukhat. Ráadásul 6-15 napra is kitilthatják.



Ellenzéki képviselők foglalták el a parlamenti pulpitust 2018. december 12-én Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

De külön szabályt hoztak arra is, hogy a tavalyi pulpitusfoglalás ne ismétlődhessen meg újra. Így az a képviselő akár 6 havi fizetést is bukhat, aki az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az országgyűlés ülésének résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza, az ülést vezető elnök a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el. És 12-30 napra is kitilthatják.

Fenyeget vagy megakadályozza, hogy kivezessék a képviselőtársát

És ha a képviselő az országgyűlés ülésén fizikai erőszak alkalmazásával közvetlenül fenyeget, fizikai erőszak alkalmazására felhív, más kivezettetését akadályozza vagy fizikai erőszakot alkalmaz, az ülést vezető elnök a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el. Valamint 6 hónapra is megvonhatják a fizetését, és 24-60 napra kitilthatják.

Az indoklás szerint „a közelmúlt eseményeinek tapasztalataira, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága e tárgykörben hozott elvi jelentőségű megállapításaira figyelemmel a módosítás átalakítja a fegyelmi jogi szabályok rendszerét. Az új szabályozás elsődleges célja az Országgyűlés hatékony és zavartalan működésének biztosítása, valamint az Országgyűlés tekintélyének, méltóságának megőrzése.”

Nyugi lesz a közmédia székházában

Változtatnak az állam ellenőrzésére vonatkozó képviselői jog gyakorlásán is, így a képviselő csak előzetesen egyeztetett módon kérhet majd tájékoztatást a közigazgatási szervektől, közintézményektől. Ezért mostantól az MTVA elnökének nem kell aggódnia amiatt, hogy ellenzéki képviselők jelennek meg a közmédia épületében. De Szél Bernadett független képviselő az a példát említette, hogy sok esetben épp az ellenőrzési munkájában akadályozná, mert a képviselői munkájának része volt, hogy olyan helyekre megy be, ahová máshogy nem engednének be, és feltárja a körülményeket, például, hogy hogyan élnek egy gyerekotthonban.

Bővítették továbbá az Országgyűlési Őrség feladatat azzal, hogy az őrök közreműködnek a Kossuth Lajos tér mint kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzésében és a kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterület rendjének fenntartásában.