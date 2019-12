Tudod, mivel fizethetsz idén karácsonykor?

A hitelkártya nagyon hasznos pénzügyi termék. Pont. Muszáj ezt mindjárt az elején leszögezni, ugyanis sokan az ellenkezőjét gondolják. Ennek több oka is lehet: homályos előítéletek, információhiány, esetleg a túlköltekezéstől való félelem. Pedig csak egy kis előrelátás és józan ész kell ahhoz, hogy a termék előnyeit élvezzük.

Induljunk ki a szóból, pontosabban a szóösszetétel első tagjából, a hitelből. A hitel nem kizárólag tartozást jelenthet. Nézzük csak meg az eredeti kifejezést! Az angol credit szó nemcsak hitelt jelent, hanem bizalmat, tekintélyt, megbízhatóságot – azaz hitelességet. És ez lenne a lényeg:

a hitelkártya használatához elengedhetetlen némi pénzügyi tudatosság.

Okosan, ésszel kell használni. Ahogy a Csodálatos Pókember mondta: a nagy hatalom nagy felelősséggel jár, ahogy egy hitelkerettel megnövelt pénzügyi mozgástér is. Egy hitelkártya birtoklásához nem kell pénzügyi zseninek lenni. A szakszerű használat elsajátításához egy alapos utánajárás is elég lehet, amiben már ennek a cikknek az elolvasása is benne van.

De mire is jó a hitelkártya? Elsősorban arra, hogy mindig legyen kéznél egy állandó pénzforrásunk. Erre a hagyományos bankkártyák (betéti kártyák) is alkalmasak, de egy hitelkártyával nem a saját egyenlegünkből költünk, hanem a bank által biztosított hitelkeretből.

Bár kissé paradox helyzet, de egy hitelkártyát elsősorban az tud kihasználni, akinek van annyi pénze, hogy bármikor vissza tudja fizetni a tartozását. (Ismerik azt a viccet, hogy a bank az az intézmény, ami pénzt ad kölcsön, ha bizonyítani tudjuk, hogy nincs rá szükségünk, ugye?) De mi szüksége van hitelkeretre annak, akinek amúgy is van pénze? Több oka is lehet rá:

• Ha bankkártyával (betéti kártyával) fizetünk, a saját számlánkon lévő pénzünket költjük, így az nem tud kamatozni.

• Egy hitelkártyával bármikor kényelmesen juthatunk kisebb kölcsönhöz, ez biztosíthat egy kis pénzügyi mozgásteret, ha szükségünk lenne rá. Nem szükséges a minden egyes alkalommal a bank jóváhagyását kérni, elég egyszer, az igénylésnél átesni a hitelbírálat folyamatán.

• A hitelkártyákhoz kapcsolódó különböző részletfizetési szolgáltatások kihasználásával tudatosabban tervezhetjük be a havi költségvetésünkbe a nagyobb összegű kiadásainkat.

• Hitelkártyás vásárlásaink összege után akár több tízezer forint pénzvisszatérítést is kaphatunk év végén.

Ha csak vásárlásra használjuk a kártyát és a teljes tartozásunk összegét a megadott határidőre visszafizetjük, gyakorlatilag ingyen használtuk a bank pénzét, nem fizetünk kamatot. A hitelkártyához kapcsolódó részletfizetési szolgáltatás igénybevételével pedig a hitelkártya kamatánál kedvezőbb feltételekkel, egyenlő havi törlesztőrészletben fizethetjük vissza nagyobb kiadásainkat.

Már ez is megfontolandó érv lehet egy hitelkártya kiváltása mellett, de léteznek olyan szolgáltatások és vásárlási lehetőségek, amikért célszerű hitelkártyával fizetni. Ilyen például

az autóbérlés. Ha külföldön bérelünk autót, akár több százezer forintot is letétbe kell helyeznünk, amit csak akkor kapunk vissza, ha épségben leadtuk a járművet. Ha a letétet a saját számlánkról fizetnénk – és nem vagyunk milliomosok –, a saját likviditásunkat lőnénk lábon. Így viszont a bank pénzét helyezzük letétbe, amit az autó visszajuttatása után jóvá is írnak a hitelszámlánkon.

a hotelszoba-foglalás. A jobb szállodákban is gyakran százezres nagyságrendű letéti díjat kérnek, ezzel biztosítva, hogy ne gyújtsuk föl a vízágyat, és ne fosszuk ki sunyiban a minibárt. Ha hitelkártyával fizetünk, a hitelkeretünk a zárolt összeggel csökken, de – mivel nem költésről, csak zárolásról van szó – ilyenkor még a türelmi idő letelte után sem kell kamatot fizetnünk.

az utasbiztosítás. Ez a lehetőség opcionális, és nagyban függ az általunk használt hitelkártya típusától is, de a többségükhöz tartozik utasbiztosítás is. Ha van ilyen opció, érdemes figyelembe venni, hogy a hitelkártyánk hány napos utazásokat biztosít, és hogy igénybevétel esetén mekkora összegig fedezik az ellátásunk költségét.

Más, mint az áruhitel

„Ugyan kiknek szánják ezt a szolgáltatást, utazó ügynököknek?” – méltatlankodhatnak, ha látják, hogy hány hitelkártya-alapú szolgáltatás kötődik az utazásokhoz. Nem tévednének nagyot. A felsorolt opciók abból az időből maradtak meg, amikor a hitelkártyát főleg sokat utazó ügynökök használták, és azzal fedeztek minden felmerülő költséget. (A témában ajánlanánk a hitelkártyák evolúciójáról szóló korábbi cikkünket.) De a hitelkártya azóta sokrétű pénzügyi termékké vált, amit kedvezményes vásárlásokra, részletfizetésre, illetve csekkek befizetésére is használhatunk – sőt, akár pénzt is spórolhatunk vele.

Kezdjük talán a részletfizetéssel, elvégre nyakunkon a karácsony, ilyenkor különösen jól jöhet, ha nem egyszerre terheli meg a pénztárcánkat a sok ajándék, ünnepi menü és dekoráció költsége.

Az OTP Bank hitelkártyáival* a 20 ezer forint feletti vásárlások esetén, lehetőségünk van akár már a fizetés pillanatában részletfizetést választani, így egyenlő havi részletekben visszafizetve** könnyebben be tudjuk tervezni ezeket a nagyobb összegű kiadásainkat a havi költségkeretünkbe. Ez az összeg elkülönül a többi hitelkártyás költéstől, csökkenti a felhasználható hitelkeretünket, de a megmaradt keretünkből továbbra is szabadon gazdálkodhatunk.

*THM mértéke OTP Bonus: 38,6%, OTP BonusGold: 39%

**THM mértéke Azonnali és Utólagos részletfizetésnél: 33,5%

A hitelkártya ilyenkor ugyanazt a rugalmasságot nyújtja, mint az áruhitel, csak a szöszmötölős papírmunka nélkül. Az áruhitel elbírálása egyszeri alkalomra szól, de a hitelkártya korlátlanul (a felhasználható hitelkeretünk erejéig) a rendelkezésünkre áll. A hitelezőnk – a kártyát kiállító bank – már megbizonyosodott a hitelképességünkről, így nem kell minden alkalommal újra megerősíteni azt. Elég előkapni a plasztikot a pénztárcából, és fizetni.

De erre csak akkor vállalkozzunk, ha a hitelt vissza is tudjuk fizetni. A hitelkártyával nem több pénzhez jutunk, csak egy kis pénzügyi szabadsághoz. Tovább nyújtózkodhatunk annál, ameddig a takaró ér – de azért arra is ügyeljünk, hogy még azelőtt húzzuk vissza a lábunkat, hogy kihűlne. Tudni kell, hogy mikor fordíthatjuk a magunk javára azt a kis pénzügyi mozgásteret, amit a hitelkeret biztosít, de ehhez nem árt némi előrelátás.

Ha időben fizetünk, a bank is fizet nekünk

Ha már az előrelátás szóba került: érdemes tudni, hogy mikor mit érdemes vásárolni a hitelkártyával. A bankok azzal próbálják magukhoz csábítani az ügyfeleket, hogy kedvezményeket kínálnak nekik: minden vásárlás után visszatérítenek egy bizonyos összeget. Ennek mértéke bankonként és vásárlásonként változhat, de általában 1 százaléknyi visszatérítést megkaphatunk,– ami ezen felül van, azok az extrák.

Az OTP Bank hitelkártya-ajánlatainál ezek az extrák például szezonálisak: tavasszal a ruházat és a sporteszközök, nyaranta az utazások és szállásfoglalások, ősszel a műszaki cikkek és lakberendezési termékek, télen a szórakozásra és étteremre költött forintjaink után az alap 1 százalékkal együtt összesen 3 százalékot téríthetnek vissza év végén. Ha szeretnénk elérni az év végén elérhető maximális pénzvisszatérítést, akkor érdemes a hitelkártyával fizetni a mindennapos vásárlásaink során is, a hétvégi nagybevásárlástól kezdve akár egy kávé kifizetéséig.

A hitelkártyákkal így akár pénzt is takaríthatunk meg. Hogy mennyit, az azon is múlik, hogy milyen bankot választottunk, és milyen pénzügyi terméket használunk.

A bankok általában versengenek az ügyfelek.rt, és kedvezményekkel próbálják magukhoz édesgetni a hitelképes ügyfeleket. Így viszont könnyű olyan konstrukciót találni, ami a pénzvisszafizetés ígéretével csábít. A bankok persze kamatot számítanak fel, ha az ügyfél megcsúszik a részletfizetéssel, ugyanakkor a visszatérítés nekik nem kerül pénzbe, mivel a hitelkártyát elfogadó kereskedők a kártyás vásárlások után jutalékot fizetnek a banknak. A bankkal szerződő partnereknél a visszatérítés mértéke az átlagosnál is magasabb lehet; erre a pénzintézetek általában kül.n felhívják a figyelmet. Nem árt utánanézni, hogy mivel mekkora kedvezményhez juthatunk.

A vásárlások után járó pénzvisszatérítést bizonyos bankok az év végén fizetik ki. Ennek az összege – a megfelelő konstrukciót választva – akár több tízezer forint is lehet. Ez optimista célkitűzésnek tűnhet, de nem elérhetetlen, ha rendszeresen használjuk a hitelkártyánkat. Az OTP BonusGold hitelkártyával például évente akár ötvenezer forintot is visszakaphatunk a költéseink után, de fontos, hogy a pénzvisszatérítésnek havi maximális értéke is van (ez OTP Bonus Gold kártyák esetén például 4200 forint), tehát érdemes már az év elejétől folyamatosan használni a hitelkártyánkat mindennapi, kisebb vásárlások során is.

Két dolog, amire mindig figyeljünk

Oké, az előnyöket ismertettük: beszéljünk a kockázatokról és mellékhatásokról. Azt már tudjuk, hogy a hitelkártya miért jó dolog: ezeket az előnyöket gondtalanul élvezhetjük, amíg odafigyelünk két apróságra.

1) A hitelkártyát inkább ne használjuk készpénzfelvételre. Bár technikailag nincs akadálya, nem árt tudni, hogy ennek komoly költségvonzata van. Az egyszeri készpénzfelvételi díjon felül a bank kamatot is számít fel utána. A pénzfelvétel után ráadásul vásárlási visszatérítés sem jár.

2) A türelmi időszak alatt mindig egyenlítsük ki az előző elszámolási időszakban elköltött összeget és a díjakat.

Ha nem fizetjük vissza időben a hitelkeretünkből felhasznált összeget, akkor kamattal terhelve kell azt visszafizethetünk. Erről könnyű megfeledkezni, de szerencsére több alkalmazás és szolgáltatás is létezik, amelyek a visszafizetésre emlékeztetnek: az OTP Direkt és az OTP SmartBank például segítik a számlaegyenleg nyomon követését, illetve a fizetési határidőkre is figyelmeztethetnek. Jön az SMS, hogy mi a fizetési határidő, és hogy mennyivel tartozunk – és ha ehhez tartjuk is magunkat, nem lesz baj.