Woody Allen kartonnyi cigivel látta el a Magyarországon állomásozó orosz katonákat

Most kezdik játszani a magyar mozikban Woody Allen új, „Egy esős nap New Yorkban” című filmjét, ebből az alkalomból a rendező interjút adott a Magyar Narancsnak.

Fotó: ANDER GILLENEA/AFP

Szóba került, hogy a 70-es években Allen Magyarországon forgatta a „Szerelem és halál” című, vicces háborús filmjét. A rendező úgy emlékszik, Budapest remek helyszínnek bizonyult, és szerencséje volt a megszálló orosz katonákkal, akiket, „semmi dolguk nem lévén”, szerepeltetni tudtak a filmben.



„Az orosz katonák lelkesek voltak, mert nagyon unták Magyarország megszállását. És mindent úgy csináltak, ahogy az a nagykönyvben le van írva: csodálatosan meneteltek például. Ideális helyzet volt, katonák játszottak katonákat, amit hitelesen is csináltak. Ha az Államokban kellett volna 500 katonát foglalkoztatnom, azt nem engedhettem volna meg magamnak, de a Magyarországon állomásozó orosz katonák főleg cigarettát – kartonnyi cigarettát – és hasonló dolgokat kértek, amivel mi boldogan elláttuk őket. Cserébe keményen dolgoztak, ami remek volt. Csak nagyon hideg volt, és nagyon korán sötétedett, így nagyon rövidek voltak a forgatási napok, eléggé elhúzódott a munka, amit nem is nagyon bántam, mert sok minden tetszett Budapesten. A csodás utcák például és az Operaház” - mondta. Allen új filmje az első, amit nem mutatnak be az Egyesült Államokban, miután az Amazon elállt a bemutatásától a rendezővel szemben ismét felmerült zaklatásos vádak miatt.

Az interjúban azt is megkérdezték, mit szól hozzá, hogy Kern András 1983 óta viszi a „Játszd újra, Sam!” főszerepét: 35 évesen is ő volt Allan Felix, és 71 évesen is ő az. Azt mondta, érdekes és furcsa dolognak tartja ezt, de szívesen megnézné, milyen lehet, amikor egy ilyen korú embert jássza. „Lehet, hogy azt gondolnám, istenem, ez valami szörnyűség, vagy épp ellenkezőleg, hogy ez valami figyelemre méltó teljesítmény.”

Allen már a következő filmjét forgatja „Rifkin's Festival” címmel.