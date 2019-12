Felmentette a bíróság a Szeviép-ügy vádlottait

Még 12 millió forintot szeretnénk összegyűjteni az év végéig. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Szabó Bálint, a Szeviép cégcsoport alvállalkozóinak egy részét képviselõ Likvid Kontroll Kft. ügyvezetõje (k) játékpénzeket szór le a szegedi városháza dísztermének karzatáról a közgyûlés ülése alatt 2017. március 31-én Fotó: Kelemen Zoltán Gergely

A Szegedi Törvényszék másodfokon bizonyíték hiányában felmentette a Szeviép-ügy vádlottait pénteken. Az útépítéssel, vízépítési létesítmények kivitelezésével és magasépítéssel is foglalkozó - már felszámolás alatt álló - Szeviép Zrt. egykori vezetőit az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság tavaly novemberben a hitelezők kielégítésének meghiúsításával elkövetett, különösen jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkenést eredményező csődbűntettben mondta ki bűnösnek.

Az elsőrendű vádlottat ekkor öt év két hónap fogház-, a másodrendű vádlottat hat év börtön-, a harmadrendű vádlottat öt év két hónap börtönbüntetéssel sújtotta a járásbíróság.

A Szeviép 2010 tavaszán kért csődvédelmet. A gyanú szerint a cég vagyona felett rendelkezők még ezelőtt kimenekítették vagy elrejtették a cégvagyon egy részét, így ellehetetlenítve a hitelezők kielégítését.

A Fidesz 2018-ban is arra építette a kampányát, hogy szocialista botrányról van szó. A kormány 2,4 milliárd forint költségvetési forrást biztosított a becsődölt szegedi építési vállalat, a Szeviép károsultjainak kártalanítására, amiről aztán kiderült, hogy nyereséges cégek is kaptak a pénzből, köztük egy olyan hódmezővásárhelyi pénzügyi vállalkozás, amelyik a Szeviép-csőd idején még osztalékot is fizetett. (MTI)