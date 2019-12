Kocsis Máté fideszes frakcióvezetőként üzente meg, hogyan szerkesszék a józsefvárosi kerületi lapot

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Kedden délelőtt sajtótájékoztatón mutatta be Pikó András, Józsefváros októberben megválasztott polgármestere, hogy mire jutott az az informatikai átvilágítás, melyet az önkormányzati cégeknél rendelt el hivatalba lépése után.

Mint Pikó fogalmazott, törvénytelen adatmegsemmisítések zajlottak, ez a leglátványosabban a kerületi lapban, a Józsefváros szerkesztőségében történt, ahol október 13-a után több központi adattároló is eltűnt, illetve az asztali gépekbe is új adattárolók kerültek. A vizsgálat során ennek ellenére sikerült több emailt is megtalálni a rendszerben, ezekből ismertetett részleteket Pikó kedden.

Mint mondta, a megismert levelezésekből kiderült, hogy Kocsis Máté fideszes frakcióvezető a legapróbb részletekig, közvetlenül részt vett a lap szerkesztésében, pedig ebben az időszakban semmiféle formális kapcsolatban nem volt a kerületi újság szerkesztőségével. A lap egy számáról szóló levelezésben ráadásul nemcsak a kerület jegyzője és Sára Botond polgármester, hanem a helyi választási iroda vezetője, Rimán Edina is feltűnik.

Az egyik bemutatott bizonyíték alapján Kocsis például egy Jó-Rossz grafikon irányát javasolta megfordítandónak az egyik lapszám egy ábráján, ami aztán tényleg megfordítva jelent meg a lapban. Kocsis Máté hétfőn azt közölte Facebookon, hogy ő csak a vele kapcsolatos írásokhoz tett észrevételeket, de Pikó szerint a levelek alapján egyértelmű, hogy ez nem igaz.

A másik példa egy olyan levelezésről szó, melyben a résztvevők azt találták ki, hogy lehetne egy közös interjú az október eleji lapszámban Kocsis Mátéval és a kerület akkori, fideszes polgármesterével, Sára Botonddal. Mivel két lapszámmal korábban volt már egy interjú Kocsissal, a rákövetkező számban pedig Sárával, így jött a közös interjú ötlete. A helyi választási irodát vezető Rimán Edina a Pikó által bemutatott levelezés alapján erre közölte, hogy az ötlet tetszik neki, mert ezen nem találhat fogást a helyi választási bizottság.

Azaz, mint Pikó fogalmazott, a helyi választási iroda vezetője részt vett az ötletelésben és tippeket adott arról, hogy mibe nem köthet bele a bizottság. Ez az új polgármester szerint a büntetőjogi felelősség kérdését is felveti, ezért most a fővárosi főjegyzőtől kérnek állásfoglalást, és ez alapján döntenek majd a továbbiakról.

Ezenkívül kezdeményezik Rimán visszahívását abból az önkormányzati felügyelőbizottsági elnöki posztról, ahova a Fidesz jelölte, mivel Pikó szerint nyilvánvalóan semmibe vette a hivatali esküjét a választási iroda vezetőjeként, így nem várható tőle az sem, hogy új posztján ne így tegyen.

Továbbá rendőrségi feljelentést tesznek a Józsefváros lap szerkesztőségében végzett vandál pusztítás miatt, és Pikó magánjogi kártérítést is kezdeményez a lap volt főszerkesztője, Nyerges Zoltán ellen, mivel az általa vezetett lap jogsértései miatt ítélték félmillió forintos büntetésre az önkormányzatot, amit nekik most közpénzből kéne kifizetniük, és ezt Pikó nem érzi igazságosnak.

Újságírói kérdésre Pikó elmondta azt is, hogy nem volt elégedett ő sem az új Józsefváros lap első számával, melyben több fényképen is szerepelt, de elmondta azt is, hogy a független lap szerkesztésébe ő nem szól bele, és az első számot kevés ember rakta össze nagyon kevés idő alatt. A polgármester bízik benne, hogy a jövőben a lapban nem reprezentációs események és átadások lesznek majd, hanem értékes helyi anyagok, riportok és akár kritikák is. Amúgy úgy tudja, hogy az első szám készítéséhez megkeresték a fideszesek politikusokat, és végül nem az újságírókon múlott, hogy velük nem jelent meg anyag.