Megszólalt a hős, aki narválszarvval támadt a londoni hídon a terroristára

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Most szólalt meg először az a férfi, akit hőstette révén még november végén ismert meg a világ. Az embert, aki egy narválszarvval rontott a hídon késelő terroristára, Darryn Frostnak hívják, és most mondta csak el, pontosan mi hogyan történt. Az AP hírügynökség azt írja, Frost azt mondta, a terrorista lefegyverzésében egy másik férfi is a segítségére volt, aki egy székkel támadt az Usman Khanként beazonosított férfira.

A terrorista egy konferencián vett részt a Fishmonger's Hall nevű épületben, melyet volt elítéltek részvételével tartottak meg. Khan itt kezdett ámokfutásba, melynek során két embert megölt, hármat pedig megsebesített. Khant korábban terrorcselekmények előkészítésért 16 évi börtönbüntetésre ítélték, de 2018 decemberében, büntetése felének letöltése után szabadlábra helyezték.

"Amikor zajt hallottunk a másik szintről, néhányan a helyszínre rohantunk" - mesélte a 38 éves Frost. "Lekaptam a falról egy narválszarvat és arra használtam, hogy védjem magam és másokat a támadótól. Egy másik férfi egy faszékkel tartotta távol a támadót". Frost azt mondta, Khan mindkét kezében nagy kés volt. "Odafordult és beszélt hozzám, arra utalt, hogy bomba van szerelve a derekára. Ezen a ponton a mellettem álló férfi hozzávágta a széket, aki erre a feje fölé emelt késekkel rohanni kezdett felé. Egészen a London Bridge-ig jutottak, ahol egy harmadik férfi segítségével, aki tűzoltókészülékkel szállt be, sikeresen leteperték a támadót. A helyszínre érkező rendőrök végül agyonlőtték Khant.

Frost azt mondta, eddig azért nem beszélt a részletekről, mert nem akarta befolyásolni a nyomozást és tiszteletben akarta tartani az áldozatokat és a családtagjaikat.