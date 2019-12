„Ha betartjuk a játékszabályokat, nem tudjuk megmenteni a bolygót.”

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

A 82 éves Jane Fondára akkora hatással volt Greta Thunberg és az általa indított mozgalom, hogy teljesen felforgatta az életét, és Washingtonba költözött, csak hogy ő is kivehesse a részét a klímakatasztrófát semmibe vévő politikusok elleni harcból.

„Tavaly nyáron - amikor az erdőtüzek szörnyű pusztítást végeztek az otthonomban, Kaliforniában, és a fiatalok, mint Greta Thunberg olyan erőteljesen emlékeztettek minket arra, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, amelyik még tehet az elképzelhetetlen globális katasztrófa ellen - , úgy döntöttem, eljött az idő, hogy magam is többet tegyek” - írja a színésznő a New York Times-ban megjelent véleménycikkében.

Az elmúlt hónapokban Fonda teljes erővel vetette bele magát a klímamozgalomba. Októberben saját akciót indított Fire Drill Fridays (nagyjából Tűzriadó Péntek) néven, ami a svéd diáklányt és a hozzá csatlakozott fiatalok mozgalmát támogatja. Azóta péntekenként a Capitolium előtt tüntetnek, Fondát ezért többször is letartóztatták. Az egyik ilyen alkalom egészen különlegesre sikerült, mivel a színésznő éppen letartóztatása közben kiáltotta bele az egyik kamerába a Stanley Kubrick Britannia díjért mondott köszönőbeszédét. Az éppen zajló gálán azért nem tudott részt venni, mert éppen a klímakatasztrófa ellen küzdött.



Fonda azt tervezi, januárig minden péntekre tüntetést szervez a Capitolium elé. A demonstrációk célja, hogy rávegye a politikusokat, hogy vegyék komolyabban a klímakatasztrófát, és tegyenek végre komolyan vehető lépéseket a megelőzésére.

Az elmúlt hetekben sokan rácsodálkoztak, hogy Jane Fonda aktivista lett, pedig a valóság az, hogy mindig is az volt.

Az elmúlt évtizedekben ugyan nem tolta olyan intenzíven és zajosan, mint fiatalabb korában, de hírnevét egész életében arra használta fel, hogy számára fontos ügyekre hívja fel a figyelmet.

Részt vett az 1968-as párizsi diáklázadásokban, a vietnami háború elleni tüntetések és aktivistacsoportok ismert alakja volt (ekkoriban ragasztották rá a Hanoi Jane gyúnynevet), a hetvenes években pedig támogatta a radikális polgárjogi mozgalom, a Fekete Párducok küzdelmét, amiért aztán az FBI megfigyelés alá is helyezte. Egész életében kiállt a feminizmus és az LMBTQ-közösség jogai mellett, néhány évvel ezelőtt pedig az ageizmus ellen lépett fel. 2005-ben Gloria Steinemmel és Robin Morgannel létrehozta a Nők Médiaközpontját (Women’s Media Center), a szervezet a képzésre, kampányok levezénylésére jött létre, és a nőkre, illetve a nőkről szóló történetekre koncentrál. Fonda legutóbb 2016-ban vetette be ismertségét egy jó ügy érdekében: csatlakozott a Standing Rocknál tüntető csoportokhoz, akik a Dakota Access Pipeline nevű vezeték építése ellen tiltakoztak.

1972. július 25. Vietnam, Hanoi. Az amerikai hadsereg lebombázta a várost. Fonda észak-vietnami látogatásának célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a háborúra és a károkra, amiket okoz. Fotó: -/AFP

Fonda aktivista tevékenységének megítélése ellentmondásos. Sokan úgy vélik, hiteltelen és öncélú, amit csinál, és gazdag, fehér, kiváltságos, világhírű sztárként jobb lenne, ha inkább Hollywoodban maradna és élvezné az életet. Fonda egy interjúban arról beszélt, hogy fiatalkorában volt egy pont, amikor úgy döntött, felhagy a színészettel, és teljesen az aktivizmusnak szenteli az idejét, de egy másik aktivista lebeszélte róla. Azt mondta, az ügyüknek épp hogy egy filmsztárra van szükségük, nem egy ugyanolyan aktivistára, akiből tonnányi van, és akit a kutya sem ismer. Hollywoodnak végül nem fordított hátat, viszont elkezdett saját filmeket csinálni a saját prioritásai szerint. Az, hogy a mostani tüntetéssorozata ekkora figyelmet kap, saját bevallása szerint is részben a Netflixen futó, Grace és Frankie című sorozatnak köszönhető. A show nagyon népszerű, főleg az idősebb korosztály körében, és ez épp az a réteg, melynek tagjait Fonda szeretné megszólítani.

Róma, 1972. Fonda az olasz feministák demonstrációján. Fotó: Claudio Luffoli/AP

Amikor a színésznő azért küzdött, hogy az öregedés elfogadottabb dolog legyen Hollywoodban (és a világban), sokan azért kritizálták, mert korábban ő maga is plasztikáztatott, hogy fiatalabbnak tűnjön. Ezt Fonda soha nem tagadta, de azt állította, már megbánta, hogy kés alá feküdt. Amikor három évvel ezelőtt csatlakozott a Standing Rock-tüntetőkhöz, azzal borított ki sokakat, hogy hálaadási vacsorát készített nekik, ami azért egy indián rezervátumban nem tűnik feltétlenül jó ötletnek.

Az egyik őslakos aktivista, Kandi Mosset azt mondta, nem érti, mi volt a koncepció. „Nincs szükségünk híres emberekre, akik idejönnek, megetetnek minket, készítenek egy közös fotót, aztán elmennek” - mondta a több hónapig tartó demonstráció idején. Egy másik szervező nem volt ilyen szigorú; Howaste Wakiya azt mondta, „Hagyjuk, hogy ez a bolond ember enni adjon az embereknek és boldog legyen tőle. Úgy értem, ugyan már, mégiscsak Barbarelláról beszélünk” - utalva ezzel a színésznő legendás, 1968-as címszerepére.

2002, Jeruzsálem. Fonda részt vett az izraeli pacifista nők felvonulásán. Az izraeli pacifista nők évek óta tüntetnek a palesztin területek megszállása ellen, ők is péntekenként tartják demonstrációikat. Fotó: SVEN NACKSTRAND/AFP

Fonda most is az ismertségét használja fel, és tény, hogy neki köszönhetően egyre több ismert ember vesz részt péntekenként a demonstrációin. Akciói során nem csak őt tartóztatták le többször is, néhány napja a rendőrök vezették el Sally Fieldet. Az, hogy Fonda egyre több embert tud megszólítani, nyilvánvaló. November végén többek közt Paul Scheer komikus is részt vett a tüntetésen, beszédében azt mondta, hogy „végre felébredt” és rájött, hogy az kevés, hogy aggódik. „Meg kell mutatnunk magunkat, ahogy itt ma mindenki. Be kell vonni a barátainkat. Nem várhatunk a tökéletes pillanatra, hogy végre megváltozzon valami, már ma el kell kezdenünk tenni érte” - mondta Scheer.

Fonda a Glamour novemberi gáláján, ahol az év női közé választott Thunberget képviselte, szenvedélyes beszédet mondott.

„Sosem találkoztam Greta Thunberggel, de Greta Thunberg megváltoztatta az életem. Szorongtam és depressziós voltam, mert tudtam, hogy nem teszek eleget a katasztrófa ellen, ami közeleg. Elektromos autót vezetek. Az otthonomban nincs egyszerhasználatos műanyag. Sokkal kevesebb halat és húst eszem. Igen, halat is, mert az óceán savasodik, a légkör melegszik, így a halállomány vészesen csökken. Ezek csodálatos dolgok, nagyon fontosak, és így is kell tennünk. De ez csak kezdetnek jó - és nem állhatunk itt meg” - mondta Fonda.