Hány fokban kell aludni?

Gyakori vita a párkapcsolatokban, hogy a hálószobában vagy túl meleg, vagy túl hideg van. Csakhogy miközben mindkét fél szubjektíven ítéli meg a helyzetet, az orvostudomány tudja a választ arra, hogy hány fokon kellene aludni. Ez már csak azért is fontos kérdés, mert az extrém hőmérséklet nyilvánvalóan zavar az alvásban, ami nagy hatással van az egészségre, a kognitív funkciókra, de még az anyagi helyzetre is. Aki próbált már egy nyári, kánikulai estén vagy télen egy hideg, fűtetlen lakásban aludni, az biztosan tapasztalta másnap, hogy a szokásosnál gyengébb.

Hogy akkor mi a legjobb a szervezetnek? Az, ha hűvös van. Azoknak, akik túl melegben alszanak, a kutatások szerint másnap magasabb a kortizolszintjük, vagyis stresszesebbek. Az is kiderült, hogy a páciensek a kórházakban azért aludnak rosszul, mert túl meleg van.

Egy kutatás szerint olyan alvászavaros emberek, akik 16 fokban aludtak, hosszabban, mélyebben aludtak, és másnap reggel koncentráltabbak voltak, mint azok, akik 24 fokban aludtak. Az ember szervezete éjszaka megváltozik, hogy könnyítse az alvást: csökken a törzs és az agy hőmérséklete, a vércukorszint leesik, és lelassul a szívverés is. Egy meleg hálószoba viszont ezzel a folyamattal megy szembe. Az álmatlanságot bizonyos esetekben a test hőszabályozási ciklusaiban keletkező hiba okozza.

Az alvásszakértők szerint a hálószobát éjszaka érdemes hidegebben tartani, mint amennyi az átlagos nappali hőmérséklet a lakásban. Nincs univerzálisan elfogadott hőmérséklet, ami a legjobb lenne, de a különböző egészségügyi szervezetek nagyjából hasonló adatokat ajánlanak.

A leggyakoribb, amit a Cleveland Clinic és az amerikai Nemzeti Alvásalapítvány javasol, az 15,5-19,5 Celsius-fok. Ezen belül már eltérnek a szakvélemények, egy virginiai neurológus a Health.com-nak azt mondta, 18 fok az ideális, míg mások a 17-re esküsznek.

Az amerikai Energiaügyi Minisztérium azt javasolja, napközben tartsuk a lakást 20 fokon, és állítsuk be úgy, hogy alvás közben csökkenjen. Ez viszont nem egészségügyi szempont, hanem gazdasági: még Richard Nixon elnöksége alatt találták ki, hogy embargó idején spóroljanak az olajjal. Jimmy Carter 1977-ben messzebb ment, akkor már azt javasolták, hogy nappal 18,3, este 12,7 fok legyen. A Fehér Házat is ennek megfelelően fűttették, és az összes közintézményben hasonlóan jártak el, ezzel becslések szerint napi 1,1 millió liter olajat spóroltak. Ronald Reagan aztán 1981-ben a „szükségtelen szabályozási terhekre” hivatkozva egyből felfüggesztette a termosztátrendeletet, és azóta sincs ilyen szabályozás.

Pedig nem csak az egyes emberek egészsége miatt fontos kérdés, hogy mennyire fűtjük fel a lakást, hanem azért is, mert a fosszilis tüzelőanyagok égetése nagyban hozzájárul a légszennyezéshez, ami évi több millió ember halálát okozza, a klímaváltozásról nem is beszélve.

Fotó: Guy Bouchet/Photononstop

Nincs egy adott szám, ami mindenkinek beválna, a különböző embereknek más-más igényeik vannak. Csakhogy a javasolt 15-20 fokos skála is túl széles, érzetre sem mindegy, hogy 15 vagy 20 fokban fekszik az ember. Úgyhogy az Atlantic cikke szerint télen 15,5 fokban érdemes aludni, ennél nagyobb hőmérséklet már nem az igazi. A Nemzeti Alvásalapítvány azt javasolja, hogy ha valaki ezt túl hidegnek találja, vegyen fel alváshoz meleg zoknit, vagy tegyen forró vizes palackot a lábához, sőt akár egy meleg sapkát is hordhat alváskor. A fej és a lábfejek célirányos melegítése jobb, mint még egy takarót használni, és pláne jobb, mint az egész szobát felfűteni.

De mi a helyzet nyáron, amikor eleve sokkal melegebb van, érdemes-e légkondizni? Nem. A meleg ugyan nem ideális, sokan rosszabbul is alszanak nyáron, de lehet jót aludni a 15-20 fokos sávon kívül is. Tanulmányok szerint sokat segíthet egy stratégiailag jó helyre tett ventilátor, de akár a takaró nélküli alvást is ki lehet próbálni, meg lehet szokni.

Fontos felismerni azt is, hogy az ember hálótársa nem feltétlenül tud egyből könnyen alkalmazkodni a hidegebb éjszakához. Érdemes fokozatosan átállni, például heti egy fokkal alacsonyabbra véve a szoba hőmérsékletét. Ha nem válik be, még mindig fel lehet tekerni a fűtést, de ha bejön, akkor egészségesebb lesz az ember, a környezetet is kevésbé terheli, és még spórolhat is vele. (Atlantic)