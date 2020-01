Egy kaliforniai indián törzs önfenntartó áramrendszere még akkor is simán működött, amikor az egész régió sötétbe borult

Tavaly óriási, kétmillió embert érintő áramszünetek voltak Kalifornia több területén is, amikor a pusztító erdőtüzek miatt a szolgáltató inkább lekapcsolta az áramot, hogy elkerülje azt, hogy az elavult infrastruktúra miatt tovább terjeden a tűz.

A kaliforniai tüzek évről évre nagyobb károkat okoznak és minden jel szerint a klímaváltozás következtében még hosszabb tűzszezonokra és ezzel együtt áramkimaradásokra lehet számítani. Erre válaszul kezdett megoldást keresni egy indián törzs, és ennek eredményképpen döntöttek úgy, hogy saját közművet építenek maguknak.

Az Őrült folyó (Mad river) völgyében élő törzs, a Blue Lake Rancheria a 40 hektáros rezervátumuk önellátó, úgynevezett microgrid rendszerét építették ki, saját nappanelekkel, tároló kapacitással és hálózattal is. A rendszer képes az állami áraminfrastruktúrán keresztül is áramot venni, de emellett képes attól függetlenül is működni. És mint a Washington Post cikke megjegyzi, a projekt nemcsak ennyiben érdekes, hanem azért is, mert megmutatja, milyen lehet Kalifornia (és más, a klímaváltozás következtében szélsőséges időjárási körülményeknek kitett) helyek jövője.

Tavaly októberben, amikor kaliforniaiak sokaságát érintették az áramkimaradások, a törzs saját rendszere már remekül működött. Olyannyira, hogy segíteni tudtak másoknak is: a törzs által vezetett szálloda egyik termét a helyi újság kapta meg, hogy működni tudjanak, a szállodai szobákban a közeli kórház súlyos betegeit szállásolták el, míg a rezervátum kisboltja és benzinkútja előtt hosszú sorok kigyóztak, mivel szinte csak ezek tudtak nyitva maradni a környéken. Becslések szerint az indiánok rezervátuma a megye lakosságának nyolc százalékát, 10 ezer embert látott el az áramszünet idején, közvetlen szomszédaik még áramhoz is jutottak általuk.

Érdekes helyzetet teremtett az is, hogy az állam kormánya több mint egy évszázada gyakorlatilag nem vett tudomást a törzs létezéséről, most viszont hirtelen kritikus szerepbe kerültek. Az államban, ahol súlyos lemaradások vannak a klímaváltozás hatásaira való felkészülésben, ahol sokszor elavult és magánképzben lévő infrastruktúra működik, hirtelen sokkan döbbentek rá arra, hogy egy indián törzs mennyivel előrelátóbb volt mindenki másnál.

Az állam demokrata politikusai el is kezdtek összehozni egy törvényt, amely könnyítene a microgrid-rendszerek telepítésén, és a tervek szerint 2020 végére ez már hatályba is léphetne. A microgridek működése meglehetősen egyszerű: ezek a rendszerek a nagyobb áraminfrastruktúrára kapcsolódva működnek, amikor az hibátlanul üzemel, sokszor akár áramot is szolgáltatva a rendszer számára, de ha a nagy rendszer leáll, akkor a microgrid leszakad és függetlenül kezd el működni, elsősorban a megújulók által megtermelt és elraktározott energia révén.

Az Egyesült Államokban a rendszer terjedésének egyik legfőbb gátja a magas költségek mellett a nem megfelelő szabályozói környezet, ami sokszor inkább akadályozza ezeknek az egységenek a kiépítését.

Az indiántörzs is csak azért volt képes kiépíteni a rendszert, mert az általuk üzemeltetett hotel és kaszinó bevételeiből fedezni tudták a 6,2 millió dolláros kiépítési költséget.

A microgridek építésének egyik legfőbb akadálya jelenleg, hogy a magánkézben lévő rendszerek tulajai nem értékesíthetik az általuk megtermelt áramot a piacon, pedig ez a lehetőség jóval népszerűbbé tehetné a hasonló rendszerek építését. Vannak már amerikai államok, ahol áramszünetek idején már engedélyezik a tulajdonosoknak, hogy értékesítsék a fölöslegüket.

Közben pedig politikusok attól is tartanak, hogy ha túlságosan szabad teret biztosítanak a magánkézben lévő kisrendszereknek, akkor aki csak megteheti, átáll majd ezekre, és nem lesz, aki fenntartsa az állami infrastruktúrát, ami viszont nélkülözhetetlen a szegényebb lakók számára.

A törzs képviselői szerint mindenesetre a rendszerük évente 200 tonnányi károsanyag-kibocsátással csökkenti a lábnyomukat, és mivel ők adhatnak el a feleslegükből a piacon, éves szinten 200 ezer dollárt spórolnak is az áramszámlákon.

Arról, hogy Magyarországon is fontos lenne azon gondolkozni, hogy a kulcsfontosságú infrastruktúrák tudjanak szigetszerűen is működni, egy korábbi cikkünkben részletesen is írtunk.