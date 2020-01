Varga Judit imázsfilmben jelentette be, milyen szigorításokat tervez a győri családirtás miatt

Az igazságügy miniszter még decemberben jelentette be, hogy vizsgálatot kezdeményez, miután egy férfi megölte a gyerekeit Győrben. A férfi nem sokkal korábban szabadult a börtönből, azért ítélték el, mert 2016-ban Szombathelyen kalapáccsal támadt az alvó feleségére, miközben a három gyerek is a lakásban aludt. Akkor öt évre ítélték, de nem tiltották el a gyerekek láthatásától.

De a vizsgálat eredményéről és az abból levont következtetésekről Varga Judit most nem egy sajtótájékoztatón számolt be, ahol kérdezni is lehetett volna tőle,

hanem ehelyett egy személye köré épített imázsfilmet forgatott a Kossuth téren a Trónok harca hangulatában.

A csípős januári széltől sem visszariadó miniszter bejelentette, hogy