Eddig egy embert sikerült kihallgatnia az ügyészségnek Simonka György ügyében

A független Hadházy Ákos kérdezett rá Polt Péter legfőbb ügyésznél, hogy „mi a helyzet a Simonka György vádemeléssel érintett büntetőügyétől elkülönített további két büntetőügyben?”

A fideszes Simonka György és 32 társa ellen augusztusban emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt, miután az ügyészség szerint összesen 1,4 milliárd forint kárt okoztak. Az ügyészség a fideszes parlamenti képviselő neje, Simonkáné Gábor Marianna és unokahúga, Tóth Renáta ellen is vádat emelt. De másik fideszes képviselő rokonai is érintettek az ügyben: Kerényi János regionális pártigazgató unokaöccsét és a szintén fideszes országgyűlési képviselő Varga Gábor hozzátartozóit is megvádolták.



Simonka Györgyöt kitüntetik a dél-békési térség fejlesztéséért Fotó: Simonka György/Facebook

De az ügyészség elkülönített két vesztegetési ügyet, amire most Hadházy rákérdezett. Válaszában Polt Péter annyit írt, hogy a vesztegetés elfogadása hatósági eljárásban bűntette miatt eddig egy személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Azonban a nyomozás érdekeire hivatkozva a főügyész nem közölte, hogy ki volt a kihallgatott személy, és a többi érintettről sem árult el semmit.

Közben a másik ügyben, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány és a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás pályázataival kapcsolatban, ahol különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoznak, még senkit sem hallgattak ki.