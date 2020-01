Rétvári Bence felszólította a Netflixet, hogy töröljön egy filmet a kínálatából

Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára az Országgyűlés plenáris ülésén 2016 május 23-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI

Rétvári Bence, a KDNP alelnöke a párt honlapján az alábbi közleményt adta ki:

„2019 decembere óta elérhető a Netflix hazai felületén is az a film, amely Jézust vallásgyalázó módon homoszexuálisnak állítja be. A Krisztus első megkísértése című brazil produkció keresztények millióit sérti meg ezzel Magyarországon, és milliárdjait világszerte. Felháborító, hogy egy ilyen alkotás műsorra kerülhet, sőt a Netflix hirdeti és reklámozza is a filmet, mintegy komédiaként tálalva azt a felhasználók számára.

A kereszténységből – csakúgy, ahogy bármely más vallásból – nem űzhető gúny, hiszen az más emberek vallásszabadságát, emberi méltóságát sérti. A keresztényeket is megilleti a tisztelet, mint minden embert, és ez alól egy olyan platform sem kivétel, mint a Netflix. A cég által forgalmazott film direkt provokáció, a keresztényeket és a kereszténységet gyalázó alkotás.

Már közel másfél millió ember írta alá személyesen azt a petíciót, mely így fogalmaz: „Mélyen megsért, hogy közzétették és hirdetik a vallásgyalázó Krisztus első kísértése című filmet, ráadásul karácsonyi kiadásként az adventi várakozás idején. A film vallásgyalázó elemekkel van tele, Jézust homoszexuálisként ábrázolja, Szűz Máriát házasságtörő nőként, az apostolokat pedig alkoholistaként. Ez teljességgel elfogadhatatlan. Kérem, hogy azonnal töröljék katalógusukból a megbotránkoztató filmet, és kérjenek bocsánatot a megsértett keresztényektől!”

Ha Netflixnek értelmezhető fogalom a tolerancia, ha számít emberek milliói vallási meggyőződésének durva megsértése, akkor azonnal törölje a magyar műsorkínálatából keresztényeket sértő botrányfilmet!”

A film jelenleg 4,6 ponton áll az IMDB-n, és tényleg nem tűnik valami jónak. A filmet készítő cég riói épületét karácsony előtt maszkos emberek Molotov-koktélokkal támadták meg.