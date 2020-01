A fideszes képviselő szerint a gyöngyöspatai romák is tehetnek a kialakult helyzetről

Interjút adott a Magyar Hírlapnak Horváth László fideszes parlamenti képviselő a gyöngyöspatai szegregációs perről. Arról az ügyről van szó, amelynek végén kimondta a Debreceni Ítélőtábla, hogy az államnak kártérítést kell fizetnie, amiért a Nekcsei Demeter Általános Iskolában 2004 és 2017 között származásuk alapján különítettek el roma és nem roma gyerekeket.

Horváth László Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A másodfokú ítélet szerint hatvan gyerek összesen 99 milliós kártérítést kap, amiért többségi társaiktól elkülönítve oktatták őket, alacsonyabb színvonalon. Az iskolai körülményekről ebben, ebben és ebben a cikkben olvashat részletesen: a roma gyerekek vallomása szerint kihagyták őket az osztálykirándulásokból, nem engedték be őket a farsangi bálba, és éveken át leckét sem kaptak, mondván, úgysem tudják megcsinálni.

Horváth az interjúban azt mondta, a szegregáció

„nem a semmiből jött elő, annak bizony voltak előzményei, s az valójában egy, a helyzetre adott rossz válasz volt. Azért volt rossz, mert az erőszakos iskolai megnyilvánulások a szegregáció idején sem csökkentek mérhető formában. S mindezen túl fontos leszögezni azt is, hogy a cigány családok egyszerre felelősei és áldozatai a kialakult helyzetnek”. A képviselő most is - az elmúlt napokban nem először - Soros-ügynöközéssel támadta a roma családokat képviselő Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítványt (CFCF), és azt mondta, az ítélet tönkreteszi a társadalmi békét.

„Olyan szörnyű és riasztó precedenst teremt, amely hamarosan máshol az országban is mély és súlyos feszültségeket fog okozni. A közel százmillió forint »kártérítés« a helységbe nem megnyugvást és békét, hanem békétlenséget és újabb feszültségeket hoz” - mondta Horváth, aki szerint sok roma család gyorshitelt vett fel, miután tudomást szerzett az ítéletről, „és a törlesztés már időszerű lenne”.

A képviselő korábban azt nyilatkozta, hogy az önkormányzatnak kellene kifizetnie 80 millió forintot, de a CFCF képviselője szerint ez egyszerűen nem igaz, akár a tankerület is fizetheti az egészet, ami minisztériumi költségvetésből gazdálkodik.

Ráadásul a másodfokú ítélet után felülvizsgálati kérelmet adtak be, ezért az ügy még a Kúria előtt van. A CFCF közölte, hogy nem is kérnek végrehajtást, amíg nem születik meg az újabb döntés, mert nem szeretnék, ha a családoknak adott esetben vissza kellene fizetniük a pénzt.

A Debreceni Ítélőtábla szeptemberi döntése szerint a jogellenes elkülönítéssel megsértették a gyerekek egyenlő bánásmódhoz való jogát.