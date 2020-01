Aján Tamás szerint totálisan tönkretette az életét a német közszolgálati tévé riportja

Bizonyítékokat vár és egyelőre nem perel Aján Tamás, akit súlyos ügyekkel vádolt meg a német közszolgálati televízió. A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) elnökével kapcsolatban többek között arról számolt be az ARD, hogy a szövetség körül 5,5 millió dollár sorsa tisztázatlan egy olyan számláról, melyhez csak Ajánnak volt hozzáférése, illetve arról is beszéltek, hogy súlyos, rendszerszintű doppingolás zajlott a súlyemelésben az IWF tudtával.

Aján Tamás az Inforádiónak nyilatkozott, és többek között arról beszélt, hogy egyelőre nem perelnek. Beszélt arról is, hogy már augusztusban kapott információt, hogy az ARD doppingkérdésekkel foglalkozó stábja a súlyemelés iránt érdeklődik. A csatorna az orosz állami doppingolás leleplezése után keresett újabb témát, és több doppingérzékeny sportágban is nyomozott.

„A tevékenységem nagy része a doppingellenes harc. Ezért volt gyomorszájon ütés, hogy az állították, nem tettünk semmit. Még Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is hivatkozott arra, hogy milyen komoly doppingellenes munka folyik az IWF-nél” – mondta Aján a rádiónak. Elmondta, hogy jelenleg bizonyítékokat, további információkat várnak az ARD-től. Ugyanezt kérte a csatornától a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is.

„Egyelőre nem kaptunk több adatot, pedig amit közöltek, nem fedi a valóságot, rengeteg csúsztatás van benne. Most nem azzal kívánok foglalkozni, hogy pereljünk-e, egyelőre a bizonyítékok érdekelnek” – mondta Aján az Inforádiónak.

A két bankszámláról Aján elmondta, hogy ezekről mindenki tud. Az egyik egy budapesti bankszámla, amelyről a szövetség itteni irodájának a kiadásait fedezik, a másik pedig egy svájci számla, amely ugyancsak nem titkos, elnökségi jegyzőkönyvekben is szerepel. Beszélt arról is, hogy a bankszámlák miatt korábban zajlott már vizsgálat, ami eljutott a NOB-ig is, majd megjárta a sportdöntőbíróságot is, de mindenhol arra jutottak, hogy nem történt jogsértés. Aján szerint most csak ezt a tízéves vádat idézték fel, de új tény nem került elő. „Megvan ez a pénz, le van könyvelve, mind az 5,5 millió dollár, mondta erről, majd hozzátette, hogy a súlyemelésben egyébként kisebbek a bevételek néhány vezető sportághoz képest, tehát ez óriási pénznek számít.

A doppingvádakról elmondta, hogy 1975 óta foglalkozik a doppingellenes harccal, az IWF 1976-ban már komoly doppingszabályzatot fogadott el, először vezette be a versenyen kívüli ellenőrzést, ezért úgy érzi, „nem fair úgy beállítani a képet, hogy nem vagyunk a doppingellenes küzdelem élharcosai”.

„Ami a szövetségben történik, azért én vagyok a felelős, de 2005 óta külön felelősei voltak a doppingnak, tűzbe teszem értük a kezemet. Az ARD nem ismeri a doppingellenőrzési rendünket. Jó lett volna, ha megkérdeznek” – mondta Aján Tamás, aki beszélt arról is, hogy, szeptemberben megkeresték, hogy riportot akarnak vele készíteni és amikor kiderült, hogy a dopping a téma, megadták a szaktérőjük, Patrick Schamasch elérhetőségét, akivel hosszasan is beszéltek is, de ez nem került bele az ARD filmjébe.

A magyar doppingellenőröket ért vádak kapcsán megjegyezte, ők abszolút korrektek, kiáll mellettük.

Aján Tamás azt is cáfolja, hogy egyszemélyben vezeti a szövetséget, szerinte sokan inkább túl demokratikusnak tartják a szervezetet. „Sem milliókat nem teszek el, sem nem irányítom autokratikus módszerekkel a szövetséget. Mindent beviszek az elnökség elé, évente két ülést kellene tartani, van, hogy öt-hat is van. Minden ülésről hanganyag és írásos jegyzőkönyv készül. Mindent az elnökség dönt el, és ez alapján dolgozunk tovább. Olyan kérdésekben, amelyek fajsúlyosak, írásos körlevelet küldünk ki, sőt, volt már konferenciahívásos elnökségi” – mondta erről.

„Az ARD tevekénységét fontosnak tartom, de néhány módszerét megkérdőjelezem” – tette hozzá Aján Tamás, és példaként említette a rejtett kamera használatát, vagy azt, hogy pénzt is felajánlott egy német újságíró Thaiföldön és Indiában is, amikor a súlyemelők után nyomozott.





„Négy napig egy dzsip állt a házunk előtt, és drónnal repültek a ház felett. Az irodánál, a Magyar Sport Házában a portán ült egy nő hosszú időn keresztül, amikor valaki odament hozzá, és angolul megkérdezte tőle, hogy tud-e segíteni, a nő németül válaszolt, hogy nem tud angolul...” – mondta a szövetségi elnök.

Aján beszélt arról is, hogy a NOB 2017-ben szigorú figyelmeztetést adott az IWF-nek, hogy rendezze a doppingproblémáit, különben veszélybe kerülhet a részvétele a játékokon, és ez szerinte fontos jelzés volt azoknak a sportvezetőknek is, akik a hazájukban részt vettek a szervezett doppingolásban.

„Sajnos sok ilyen ország van, de sem országot, sem nevet nem mondok”

Aján Tamás már 2017-es megválasztásakor jelezte, ez az utolsó négyéves ciklus, amit vállal. Szerinte a mostani támadás mögött is az utódlási harc áll, heten is fontolgatják, hogy elinduljanak az IWF elnöki székéért.

„A pénzügyi vádaskodás is innen indul. Ezért sajnálom, hogy az ARD nem tájékozódott kellőképpen, hogy mennyire autentikus források alapján készíti el a riportját” – tette hozzá, és elmondta azt is, hogy nem készül lemondani.

„Az én életemet, ötvenéves munkámat ez a film totálisan tönkretette. Ahogy beállítottak ebben az rettenetes. A súlyemelés jövőjében bízok, de személy szerint óriási ütés volt. A hazámban, Magyarországon rettenetesen lejárattak, keresem, hogy hol tudok magyarázatot adni arra, amit az ARD filmje nyilvánosságra hozott. Megpróbálom a saját renomémat helyre tenni” – mondta Aján Tamás, akit január végén a NOB is vár egy tisztázó beszélgetésre.