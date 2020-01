Dubaj lett a spirituális elvonulások legújabb célpontja

Mit tegyen a gazdag, de kiégett felsővezető, ha szellemi megtisztulásra vágyik, de kicsit koszosnak találja Indiát? Ha szeretne végre elvonulni, kiszakadni a rohanásból és a stresszből, átgondolni az életét, hangtálak segítségével meditálni, ugyanakkor nem szeretne lemondani a friss, ropogós ágyneműről? A válasz egyszerű: vonuljon el Dubajba, ahol tökéletesen modellezik a spirituális utazások eredeti célpontjait.

A wellness-turizmus évtizedek óta, megtorpanások nélkül fejlődik, különösen a fejlődő országokban. Van, akinek elég, hogy pár napig üldögélhet a melegvizes medencében, hogy megmasszírozzák és jó levegőt szívhat, de egyre nagyobb igény mutatkozik az úgynevezett detoxikáló, azaz méregtelenítő utazásokra.

A spirituális elvonulások legnépszerűbb célpontja India, pontosabban az indiai ashramok voltak, ahol a megbolydult lelkű utazó kicsi, halk közösségben dolgozhat mentális megújulásán. Ez általában egy szellemi vezető irányításával, alapvetően elég puritán környezetben történik. Ugyanakkor az elmúlt években egyre népszerűbbek lettek a nagyon sokféle kezelést ajánló, a spirituális és a wellness utazások kellemes elegyét kínáló helyek.

A turizmussal foglalkozó oldal, a Skift a Global Wellness Institute adatait idézi, mely szerint 2015 és 2017 között a 639 milliárd dolláros wellness-turizmus 6,5 százalékos növekedést mutatott. A Közel-Kelet, az észak-afrikai régió, Latin-Amerika és a Karib-térség, az ázsiai-csendes-óceáni régió és Fekete-Afrika jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy wellness-utazások száma 2015 óta 57 százalékkal növekedett.

Míg az elvonulni vágyó dubajiak főleg Indiába, Balira, Indonéziába és Görögországba utaznak, helyben sorra nyílnak a hasonló élményeket kínáló helyek, amik viszont már a külföldi turistákat is az országba csábítják.

2017-ben nyílt meg a térség első, holisztikus szemléletű(nek mondott) luxusszállója, a Retreat Palm Dubai MGallery a város pálmafa alakú mesterséges szigetén, amiről a Vogue azt írta: „muszáj kipróbálnia mindenkinek, aki egy olyan elvonulásra vágyik, ami egyszerre segít a mehetnéken és edzési céljaink teljesítésében”. Még jobb, ahogy a hotel menedzsere, Samir Arora beszél a helyről. „Szállóink számtalan igényt elégítenek ki, legyen szó méregtelenítésről, fogyókúráról, tudatosságról; közösen dolgozunk egy valóban felejthetetlen és átformáló élményen”.

Fotó: The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel/Facebook

Ez emberi nyelven azt jelenti, hogy egy 255 szobás szállodában, a minimalistának mondott, a feng shui szabályai szerint kialakított környezetben lehet gyakorolni a holisztikus létezést, valamint hogy az éttermekben csakis, nagyon szigorúan organikus élelmiszerekből készült ételeket szolgálnak fel a spirituális utazóknak. A szállón belül van egy wellness center (igen, a wellness-szállón belül), ahol orvosok, dietetikusok és életvezetési coachok készítenek egyénre szabott analízist a vendégekről, ami alapján elkészítik a „a detoxikáló programot, ami teljesen újraindítja az egész testet”. Egy 7 napos méregtelenítő és tisztító kúra ára 1 millió forintnál kezdődik, és persze a határ a csillagos ég.

De nem csak luxusszállók várják a turistákat, hanem az indiai ashramok dubajosított változatai is. Ezek jellemzően Dubajtól nem messze, a sivatagban várják vendégeiket, ami azért nem is rossz helyszín az elvonuláshoz.

„Leegyszerűsített, a természetben gyökerező luxus”

Zuhanyozzon a csillagok vagy a kék ég alatt kabinjainkban! Méregtelenítsen, szabaduljon meg a stressztől és töltődjön fel energiával holisztikus ALMA programunkkal! Így hirdeti magát az ALMA Retreat, ami Dubajtól nem messze, a sivatagban várja vendégeit. Itt már nem szobák, hanem tényleg csak kis kabinok vannak, meg persze rengeteg homok, ami kiváló terep a testmozgásra, amit személyi edző segít. Lehet dézsában fürdőzni, amibe a személyzet szorgosan hordja a jégtömböket, olvasgatni, sportolni, sétálni és meditálni, és minden kabinhoz tartozik egy saját, nyitott fürdőszoba is. A puritánnak álcázott szobákhoz azért jár sampon, hajbalzsam, tusfürdő, szappan, testápoló, méregtelenítő arcpakolás és egy kényelmes fürdőköntös is. A menü természetesen vegán. Ezek a pár napos kikapcsolódást kínáló helyek nem is annyira a külföldi turistákat, mint az Emírségekben élő külföldieket célozzák meg, akik így nem más országokban költik meditálásra az ott megkeresett pénzüket.

Az elvonulós turizmusnak, már ha jól csinálják, megvannak az előnyei, sőt a legoptimistább előrejelzések szerint akár a túlturizmus ellenszere is lehet. A dubaji luxusmeditálás persze tettetősnek és hamisnak tűnik, de maga a törekvés, hogy a turizmus fenntarthatóbb és értelmesebb legyen, szimpatikus és reménykeltő. Ha minden jól megy, az elkövetkező években még népszerűbbek lesznek a csendes programok, és egyre több turista választ majd egy erdei ösvényt vagy egy felfedezetlen kisvárost az Eiffel-torony vagy a Mona Lisa-pokol helyett.