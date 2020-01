A Netflix több Oscar-jelölést hozott össze, mint bármelyik nagy hollywoodi stúdió

Írtunk mi is arról hétfőn, hogy kialakult az idei Oscar-díjra esélyesek végső mezőnye. Azóta elkészült a stúdiószintű összesítés is, és ez elég szépen megmutatja, hogyan alakul át a szemünk láttára a filmipar. Idén ugyanis a legtöbb jelölést nem valamelyik nagy múltú stúdió, hanem a Netflix húzta be, 24 jelöléssel.

A Netflix sikerét tovább hangsúlyozza, hogy a fontosabb kategóriákban is vannak erős versenyzőik: a legjobb film kategóriában például a Martin Scorsese-féle Az ír, illetve a Noah Baumbach rendezte Házassági történet versenyezhet majd.

A streamszolgáltató legnagyobb dobása Az ír lett, a filmet tíz kategóriában jelölték, hasonlóan a Volt egyszer egy Hollywoodhoz és az 1917-hez. A legtöbb jelölést amúgy a Joker kapta. A Netflixtől a Házassági történet mellett a Két pápa kapott még több kategóriában is jelöltést.

A Netflix térnyerését sokan nézik nem jó szemmel az amerikai filmszakmában, de az Oscar-jelölések ennek ellenére arról tanúskodnak, hogy a cégnek sikerült betörnie a filmvilág élbolyába.

Közvetlenül a Netflix után a 20th Century Fox és a Fox Searchlight stúdióit összefogó Disney jött, 23 jelöléssel, (a vállalatóriásról nemrég részletesen is írtunk), majd a Sony, amelyik 20 jelöléssel áll a harmadik helyen. Az Universal 13 jelölést kapott, de ebből tízet az 1917. A Warnernél hasonló a helyzet, 12 jelölésükből 11-et a Joker szállított. (Hollywood Reporter)