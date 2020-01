Musk szerint a Teslák hamarosan tudnak majd beszélni az utcán sétáló emberekkel

A Tesla vezére, Elon Musk Twitteren osztott meg egy rövid videót arról, ahogy egy Model 3-as Tesla elhajt egy járókelő mellett, az autóból pedig megszólal egy hang, hogy 'ne csak bámulj ott, hanem pattanj be!'. Musk a videó mellé azt írta, hogy a Teslák nemsokára fognak tudni beszélni az emberekkel, ha az autó sofőrje ezt akarja majd.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a Teslákat elkezdik felszerelni külső hangszórókkal, ezt ugyanis megkövetelik azok a biztonsági előírások, melyek arra kötelezik az elektromos autók gyártóját, hogy mesterséges zajforrással egészítsék ki túl halk járműveiket. Egy újabb posztban Musk pedig arról írt, hogy a most bejelentett funkciót össze lehet majd kötni a Teslákban jelenleg is meglévő biztonsági rendszerrel, ami a belső hangrendszer segítségével riasztja el a tolvajokat.

A rövid videón látható hangüzenet a Verge szerint ráadásul egybecseng Musk régóta dédelgetett tervével, hogy a Teslák majd egyszer működjenek egy önvezető taxiflottaként, és amikor a tulaj éppen nem vezeti a Tesláját, akkor az autó induljon el utasok után bóklászva, minden fuvarral pénzt keresve a tulajának.