Mohács főpolgármesterének fél év alatt kellene csodát tenni

Áprilisban fel fogja oszlatni magát a mohácsi képviselőtesület. Ezt onnan lehet tudni, hogy a fideszes képviselők megígérték. Ezzel akarják elérni, hogy megfosszák a mandátumától Csorbai Ferenc polgármestert.

Nagyon úgy néz ki, hogy ez akkor is megtörténik, ha Csorbai minden idők legjobb polgármesteri teljesítményét nyújtaná addig. A Fidesz ugyanis nem fogadja el, hogy Csorbai egyedüli jelöltként lett Mohács első embere októberben.

Arra, hogy az MSZP-s Csorbai Ferenc polgármester legyen, minimális esély volt egészen szeptember 25-éig. Ekkor azonban elhunyt a Mohácsot 21 éve vezető, a mandátumért hatodszor is elinduló fideszes Szekó József. Új jelölt állítására a kormánypártnak már nem volt lehetősége. Így miután a polgármesteri székért Szekó mellett csak Csorbai szállt harcba, október 13-án kizárólag rá lehetett szavazni.

Azt nem lehet állítani, hogy a 47 éves vállalkozó elsöprően népszerű lenne a városban. 2014-ben is indult már a polgármesterségért, akkor 11,71 százalékot kapott, szemben az akkor ötödször nyerő Szekó 69,72 százalékával. Csorbai esélyeit öt éve nem javította, hogy akkor még volt DK-s jelölt is (ahogy jobbikos is, de akkor a két tábor között még nem volt átszavazás).

Miután most Csorbain kívül nem volt másik ellenzéki jelölt, Szekó halála után csak rajta múlt, hogy polgármester lesz-e. A helyi ellenzéki összefogás (DK-Jobbik-Momentum, de az MSZP nem) azt kérte tőle a választás előtt, hogy lépjen vissza. Ennek a felszólításnak nem tett eleget, bár azt nyilatkozta, hogy ha kevés szavazatot kap, akkor nem veszi át a mandátumát.

A szavazás kifejezetten kellemetlenül alakult, a mohácsi választók nagy része jelezte, hogy nem akarják Csorbait. Sokkal több volt az érvénytelen szavazat az urnákban (4076), mint amennyi őt támogatta (1867).

Csorbai ennek ellenére azt nyilatkozta a Népszavának, hogy elfoglalja a hivatalát. A kevés szavazatot azzal magyarázta, hogy nem szólalhatott meg a helyi médiában, nem mondhatta el az elképzeléseit, szórólapjait ellopták, a Facebookról is letiltották egy „álnok csellel”. Polgármesterként viszont lesz lehetősége megismertetni a programját a város lakóival.

Abban is bízott, hogy együtt tud majd működni a képviselőtestülettel. Ez messze nem ígérkezett könnyűnek, Mohácson ugyanis az összes egyéni képviselői mandátumot a Fidesz vitte el. (Az 1. választókerületben indult egyéni mandátumért Csorbai is, itt 16,61 százalékot kapott, a fideszes Bogos Tünde 62 százalékkal nyert. Itt Csorbaival szemben volt DK-Momentum-Jobbik jelölt is, 13,5 százalékot kapott.) A mohácsi képviselőtestületben a 8 egyéni mandátumot szerzett fideszes mellett három ellenzéki van még, akik kompenzációs listáról jutottak be (két MSZP-s és egy DK-Momemntum-Jobbikos).

A Csorbai által remélt békés együttműködésről hamar kiderült, hogy hiú ábránd. Rögtön a választások után felszólította Csorbait a helyi fideszes elnök, Pávkovics Gábor, hogy ne vegye át a mandátumát, ezzel pedig gyorsan, 75 nap múlva új választásokat lehetne kiírni, ahol több jelölt között dönthetnek a mohácsiak.

Csorbai azonban október 25-én letette hivatali esküjét a képviselőtesület alakuló ülésén. Beköszönő beszédében igyekezett békülékeny hangot megütni, pozitívan értékelte elődje munkáját („időben és jól irányzott döntések eredményeképp a város ma erős pozíciókkal bír, pénzügyi helyzete stabil, van reális jövőképe), majd együttműködésre szólított fel („Ki-ki döntse el, miben érdekelt. A biztos, nyugodt, perspektivikus önkormányzás és önkormányzatiság működtetésében, vagy a feszültség szításában, amely félő, hogy hosszú időre lelassítja vagy akár meg is béníthatja a prosperitást.)

Még egy gesztust is tett, hogy rögtön az első ülésen díszpolgárrá akarta választatni elődjét, Szekó Józsefet. És amivel a Fidesz rögtön meg is alázta. Azzal egyetértettek, hogy Szekó díszpolgár legyen, de meglepődtek, hogy még a gyász időszaka sem telt le - „hiszen hazánkban és a keresztény kultúrában vannak bizonyos szokások” -, méltóbb lenne a címet a képviselőtesület ünnepi ülésénél sokkal nagyobb plénum előtt átadni augusztus 20-án, amikor egyébként is át szokták adni. Ráadásul a felszólaló fideszes politikus szerint Szekó is azt szeretné, hogy „egy olyan ember adja át ezt a díjat, akit a mohácsi választópolgárok nagy része javasol”. Vagyis ne Csorbai adja át.

Merthogy eddigre szerintük Csorbai már nem lesz polgármester. A számítás úgy néz ki, hogy ha Csorbai nem hajlandó lemondani, akkor a képviselőtesület leghamarabb az alakulása után fél évvel feloszlathatja magát. Miután október 24-én ültek össze először, ez április 24-én történhet meg. Ezzel ugyan nemcsak a polgármester, hanem az összes helyi képviselő megbízatása is megszűnne, de az őszi eredmények alapján úgy kalkulálnak, hogy simán megnyerik újra az egyéni mandátumokat és a polgármesteri széket is. A feloszlatás után maximum 120 nappal kell kiírni az új választást. Vagyis legkésőbb augusztus 24-éig, de alighanem hamarabb meglesz. A megszavazott díszpolgári címet így már az új polgármester adhatja majd át ünnepélyesen.

Ha a Fidesz menetrendje szerint történnek majd a dolguk, és a többségük megvan hozzá, hogy így legyen, akkor Csorbainak kevesebb, mint 4 hónapja van még, hogy meggyőzze a mohácsiakat. A dolgát addig sem könnyíti meg a képviselőtesületben a fideszes többség. Nem sikerült például megválasztatnia a saját alpolgármesterjelöltjét, Dr. Szigeti Józsefet, mert az orvost elutasították a fideszesek. Ennek hátterében állítólag a Fideszben politizáló Csizmadia Csaba, a Mohácsi Kórház főigazgatója és a Szigeti József közötti szakmai konfliktus áll.

Csorbai ugyanakkor kétszeri halogatás - ezzel mulasztásos törvénysértés - után december 19-én végül kénytelen volt előterjeszteni, hogy a testület válassza meg alpolgármesterének a Fidesz helyi elnökét, Pávkovics Gábort. Ő volt az, aki a választás után azonnal arra szólította fel Csorbait, hogy ne vegye fel a hivatalát. Pávkovicsot ellenszavazat nélkül választotta meg a testület, vagyis az ellenzékiek voksát is megkapta. Ezt a gesztust nem viszonozta a Fidesz, amikor Csorbai jelöltjéről szavaztak ezután. A polgármester szerint ez nem volt más, mint erőfitogtatás.

Pávkovics - aki egyébként a mohácsi Takarékbankot vezeti - a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta, hogy szerinte „Csorbai Ferenc komoly változáson ment keresztül. Az előző ciklust becsülettel végigdolgozta, konstruktívan állt az egyes ügyekhez, amióta azonban polgármester lett, talán külső befolyásra, megváltozott. Úgy járkál a hivatalban, mint elefánt a porcelánboltban. A jegyző elbocsátásával fenyegetőzik, akivel annak ellenére tértivevényes levélben értekezik, hogy alig néhány méterre van egymástól az irodájuk. Tíz évre visszamenőleg bekérette az összes dokumentumot digitalizálva, erre öt napot adott, és ugyanezeket kérte a városi cégek vezetőitől is. Jelzem, több teherautónyi anyagról van szó”.

Pávkovics Gábor, Mohács fideszes alpolgármestere nyilatkozik a Hír TV-nek

Megkerestük az alpolgármesternek megválasztott fideszes Pávkovics Gábort, hogy hogyan kell elképzelni a közös munkájukat a polgármesterrel. „Kéz a kézben dolgozunk, mindenki felügyel mindenkit” - mondta. Szerinte a hivatalt jól bevált automatizmusok működtetik, miközben a polgármester cukiságkampányt folytat, fát ültet, szemet szed, ahelyett, hogy inkább azon dolgozna, hogy ne rekedjen meg a város fejlődése. Arra a kérdésre, hogy miért csak az ő alpolgármesterré választását támogatták, Csorbai jelöltjét miért nem szavazták meg, azt mondta, hogy előre jelezték, hogy Szigetit nem fogják támogatni. Ennek okairól nem akart részletesen beszélni, mert az összefoglalták már egyszer.

Pávkovics egyébként nem lát áthidalhatatlan konfliktusokat a polgármesterrel, de megerősítette, hogy továbbra is időközi választást szeretnének, mert ígéretet tettek arra, hogy valódi versenyben dőljön el a polgármester személye. Ő vállalná a jelöltséget, ha a Fidesz is úgy döntene. Ha pedig a választók többségének támogatását megkapja Csorbai, azt elfogadják majd.

Pávkovicsnak arra a megjegyezésére, hogy Csorbai helyett csak az automatizmusok működtetik a várost, a polgármester Facebookon úgy reagált: „Még szép, hogy az automatizmusok működtetik a rendszert. Nem gondolnám, hogy nekem kell elvégeznem minden ott dolgozó munkáját. Tudják ők jól mit kell tenni. Miért volna baj, hogy felkészült emberek végeznek munkát nálunk, akik dicséretes profizmussal kezelik a nyilvánvalóan számukra sem könnyű helyzetet?”. Szerinte kézi irányítás helyett csapatmunkára van szükség, ő polgármesterként csak a karmester.

Schwarcz-Kiefer Patrik, a Jobbik Baranya megyei önkormányzati képviselője szintén lemondásra szólította fel hivatalba lépése után Csorbait, mert szerinte valódi versenyben kell legyőzni a Fideszt. Viszont ha már polgármester lett, akkor legalább hozzunk nyilvánosságra minél több szerződést, amit az előző polgármester alatt kötöttek.



Csorbai lapunknak azt mondta, úgy érzi, hogy oldódik a kezdeti elutasítottság körülötte. A hivatali dolgozókat azzal riogatták, hogy kirúgáscunami lesz az érkezése után, ebből semmi nem volt igaz. Arra felkészült, hogy előrehozott választás lesz, miután ez a fideszesek szándéka. Addig is dolgozik, számos projektet kell levezényelni, a város nem állhat le. Azt nem érti, hogy miért lenne gond, hogy bekérette a korábbi városvezetés által kötött szerződéseket, autót sem vesz úgy az ember, hogy nem nézeti át a járművet. Kérdésünkre hogy kiestek-e már csontvázak a szekrényből, azt mondta, hogy egyelőre még tart a szerződések átnézése.

A polgármester korábban arra panaszkodott, hogy ellenzéki jelöltként nem sikerült eljuttatni a programját a mohácsiaknak. A Mohácsi Újságot (amiben egyszerűen nemzeti oldalnak nevezik a Fideszt) vagy a megyei lapot elnézve valóban nem úgy tűnik, hogy Csorbai mellett állna a helyi sajtó. Rákérdeztünk, hogy áll most ezzel. A polgármester szerint hiába kérdezik tőle, hogy miért hagyja, hogy ennyire egyoldalú legyen a Fidesz felé a Mohácsi Újság, az nem az önkormányzat lapja. (A lap egy hálózat része, az Equator Média Kommunikációs Kft. jelenteti meg, van pécsi és kaposvári mutációja is. A tulajdonos az a Pauska Zsolt, aki a Mediaworks tartalomszolgáltatási igazgatója, és a Felépítette az egyik legjobb vidéki lapot, aztán beállt a Fidesz mögé és most lezülleszti az egészet című cikkünkben mutattunk be. A mohácsi lap impresszumban ugyanakkor az is szerepel, hogy „kiadja Mohács Város Polgármesteri Hivatalával együttműködésben az Equator Média Kommunikációs Kft”.) Csorbai szerint az általa irányított városháza az ingyenes hirdetési lapban, négy oldalon mutatja majd be a tevékenységét. Ugyanakkor például a múlt héten a kevés hirdető miatt nem jelent meg a lap. Csorbai addig is a saját Facebookján kommunikál.

Az mindenesetre már látszik, hogy a kampány elkezdődött Mohácson. A fideszes alpolgármester mond majd beszédet Áder János mellett a mohácsi bőgös, Kovács István jubileumi koncertjén. Pávkovics rászoruló gyerekeknek vitt több helyre is Mikulás-csomagot.

Csorbai is részt vett ételosztáson és egyik hangsúlyos témája az élelmiszermentés, vagyis az, hogy a még fogyasztható ételek a mohácsi rászorulókhoz kerüljenek, ne a kukába. És a polgármester valóban posztolt arról, ahogy fát ültetett szemetet szedett, amit Pávkovics cukiságkampánynak nevezett.



Ezt a kampányt pedig olyan lépések színesítik, mint az önkormányzati dolgozóknak járó jutalom. Elvileg a polgármesternek is járt volna bruttó 698 ezer forint, amit a képviselőtesületnek kellett volna jóváhagyni. A pénzt Csorbai még a határozat megszavazása előtt jótékony célra ajánlotta fel. A fideszesek azonban novemberben leszavazták a jutalmat. Csizmadia Csaba fideszes képviselő szerint indokolatlan lett volna a prémium, hiszen az elmúlt egy hónapban Csorbai nem végzett érdemi munkát a polgármester a hivatalban, márpedig a bérkiegészítés az éves polgármesteri munka elismeréseként jár. (Csorbai korábban önkormányzati képviselő volt.) Csizmadia az adományozással, jótékonykodással maga is egyetért, sőt rendszeresen adakozik a képviselőtársaival együtt, azonban Csorbai Ferencnek is saját forrásból kellene adakoznia.