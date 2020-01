A szexuális erőszakkal vádolt Weinstein azt szeretné, ha inkább más bíróságon tárgyalnák az ügyét

Harvey Weinstein, a szexuális erőszakkal és bántalmazással vádolt egykori hollywoodi producer azt szeretné, ha a manhattani helyett New York állam más bíróságán tárgyalnák az ügyét, írja a Guardian. Ügyvédei arra hivatkoznak, hogy az ellene folytatott, „özönvízszerű” sajtóhadjárat negatív irányba befolyásolta az esküdtek véleményét vele kapcsolatban, így lehetetlenné vált a pártatlan és igazságos eljárás.

A 87 oldalas indoklásban azt írják, egy új bíróság kijelölésével elkerülhetnék a január 6-án kezdődöt tárgyalásokon tapasztalt „cirkuszt”. Weinstein egyik ügyvédje szerint az újságírók és az operatőrök folyton elállják a bíróság bejáratát, miközben a lépcsőkön a producert bíráló hírességek tartanak sajtótájékoztatókat, odakint pedig tüntetéseket tartanak, amik a tárgyalóterembe is behallatszanak.

Weinstein érkezik a január 14-i tárgyalásra Fotó: Scott Heins/AFP

Weinsteinék már tavaly is megpróbálkoztak ezzel, végül októberben egy öt főből álló bírói testület elutasította a kérést. A Donna Rotunno által vezetett ügyvédi csapat célja az lehet, hogy ha a jövőben bűnösnek találják Weinsteint valamelyik vádpontban, legyen mire hivatkozni a fellebbezéskor.

A New York-i ügyészség öt szexuális bűncselekmény, köztük szexuális erőszak miatt emelt vádat a producer ellen, ha a legsúlyosabb esetekért is elítélik, akár életfogytiglant is kaphat. A jövő heti tárgyaláson várhatóan hat nő fog tanúvallomást tenni.

Donna Rotunno, Weinstein jogászcsapatának vezetője Fotó: BRYAN R. SMITH/AFP

Január 6-án a Los Angeles-i ügyészség is vádat emelt ellene egy nő megerőszakolása és egy másik szexuális bántalmazása miatt, mindkét eset 2013-ban történt. Weinstein az őt vádoló nők egy részével már peren kívüli megállapodást kötött.

Harvey Weinstein szexuális zaklatási botránya 2017-ben robbant ki. A befolyásos hollywoodi producer bukása indította el a MeToo mozgalmat, amelynek során nyilvánosságra került a szórakoztatóiparban, az üzleti életben, a médiában, a politikai életben vagy más területen befolyásos több száz ember ügye, akik szexuális zaklatást követtek el.