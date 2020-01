Nem sikerült az újabb bravúr a norvégok ellen

Megkezdte az Európa-bajnokság középdöntőjét az eddig bravúrosan szereplő magyar csapat. Az ellenfél a torna egyik favoritja, a norvég válogatott volt. Az ellenfél rögtön a meccs elején érvényesítette a papírformát, volt közte 10 is, a szünetre 20-12 mentek a csapatok. A második félidő elejét jobban kezdte a magyar válogatott, összeállt a védelme is, 23-19-re is feljött a magyar csapat, de ennél közelebb nem sikerült. Norvégia végül simán, 36-29-re nyert. Ez volt az első veresége a magyar válogatottnak a tornán. Folytatás vasárnap Szlovénia ellen, az olimpiai bajnoki selejtezőhöz ott már pontot kellene szerezni.