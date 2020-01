A váci református püspök szerint a Helsinki Bizottság gyufásdobozokban csempész csótányokat a magyar börtönökbe

Vasárnap Kismaroson a málenkij robot áldozataira emlékeztek, a helyi templomban tartott ünnepi szentmise után felszólalt a KDNP-s Rétvári Bence államtitkár is, de nem ő tartotta a legemlékezetesebb beszédet, hanem Csuka Tamás váci református püspök. Azt mondta, személyesen is megtapasztalta „a civilek által kifejtett lejárató tevékenységet”. Példaként a Magyar Helsinki Bizottság egy állítólagos akcióját hozta fel, „amikor gyufásdobozokban csótányokat csempésztek a fogvatartottaknak, hogy ezzel bizonyíthassák a felhergelt rabok a cellák embertelen viszonyait”.

A Helsinki Bizottság jogászai egyébként korábban valóban többször felhívták már a figyelmet arra, hogy embertelen körülmények között tartanak rabokat a magyar börtönökben, emiatt és a börtönök zsúfoltsága miatt egyébként bírósági ítélet nyomán a magyar államnak kártérítést kell fizetnie a raboknak a fogvatartásuk után (ebből a pénzből sok esetben a rabok által elkövetett bűncselekmények károsultjait fizetik ki, ha a raboknak nincsen erre saját pénzük.

Orbán Viktor év eleji sajtótájékoztatóján kritizálta ezt a rendszert, a napokban pedig meg is született a döntés a kifizetések felfüggesztéséről.

Csuka Tamás nyugalmazott tábori püspök Kocsis polgármesternek gratulál, miután átadta neki az 56-os Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést (MTI Fotó: Máthé Zoltán)

Csuka egyébként a gyöngyöspatai helyzetet is kommentálta, azt mondta, „felháborító igazságtalanság érte jó barátját, a gyöngyöspatai iskola volt igazgatóját, akit elüldöztek, meghurcoltak, miközben a városban bizonyos helyi csoportok részéről ma is rendszeres erőszakosságok, önkényeskedések borzolják a légkört”. Gyöngyöspatán magyar bíróság jogerős ítélete írja elő, hogy az önkormányzatnak és a helyi iskola fenntartójának kártérítést kell fizetnie helyi romáknak, amiért többszöri felszólítás ellenére is elkülönítve tartották őket az iskolában, és nem is tanították őket megfelelően. (Index)