Szlovéniát is legyőzte a magyar kézilabda válogatott

A férfi kézilabda Európa-bajnokság második körében azzal a Szlovéniával játszott a magyar csapat, amely valamennyi meccsét megnyerte addig a tornán. A magyar csapat az előző körben a norvégok ellen szenvedte el az első vereségét. Különleges meccs volt azért is, mert több szlovén játékos is a magyar bajnokságban szerepel, edzőjük pedig az a Lubomir Vranjes, aki korábban magyar szövetségi kapitány volt.

Az első félidőben a szlovénok voltak jobbak, egy idő után Mikler helyett Székellyel próbálkozott Gulyás István szövetségi kapitány. A szlovénok egy hatalmas, utolsó másodperces góllal 16-13-re zárták az első félidőt. A második félidőben aztán mint az Eb-n korábban többször is, feltámadt a magyar csapat, Mikler visszaállt a kapuba, a jól játsztó Bánhidi mellé felzárkóztak a többiek is, különösen Ligetvári, egy 8-2-es menettel megfordította az állást a magyar csapat és meg is nyerte a meccset.

Fotó: Andreas Hillergren/MTI/MTVA

Kedden Svédországgal, szerdán Portugáliával játszik a magyar csapat. Egy győzelemmel akár a legjobb négy közé is juthat, de már így is messze a várkaozások felett teljesített.

Magyarország-Szlovénia 29-28 (13–16)

A magyar gólszerzők: Bánhidi 9, Ligetvári 6, Győri 3, Nagy B. 3, Máthé 2, Rosta 2, Balogh Zs. 2, Bóka 1, Szita 1