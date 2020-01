Az ügyvédi kamara visszautasítja Orbán Viktor vádjait

Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az elnökség egyhangú döntése után közölte: a leghatározottabban visszautasítja az ügyvédeket érő támadásokat, ennek keretében az ismételten felbukkanó listázási próbálkozásokat - írja az Index.

Az ügyvédek azért tiltakoznak, mert az elmúlt napokban a miniszterelnök többször is kirohanást intézett „bizonyos” ügyvédek ellen, akik szerinte bizniszt csinálnak a rossz körülmények között fogvatartott elítéltek kártérítési ügyeiből. Péntek reggeli rádióbeszédében Orbán azt mondta, „eszes ügyvédcsoportok rájöttek, hogy ebből bizniszt lehet csinálni. Jól ismert ügyvédek, az ő személyükkel is kell majd foglalkozni, mégis kihúztak néhány milliárdot az állam zsebéből” - mondta a miniszterelnök. Aztán Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára már szombaton bejelentette, hogy felfüggeszti a bíróságok által megítélt kártérítések kifizetését. Völner azt mondta, a kormány álláspontja az, hogy a „börtönbiznisz” egy tudatos visszaélés a joggal, az EU-s és a magyar joggal is, ez a tevékenység károsítja az államot, rontja az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat, és sérti az emberek igazságérzetét– mondta.

Az ügyvédi kamara elnöksége