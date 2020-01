Elkészült a Bölcsek Tanácsának jelentése a Fideszről

Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke Twitterén jelentette be, hogy elkészült a Bölcsek Tanácsa jelentése - erről a hvg.hu ír.

Tusk és a három bölcs, Herman Van Rompuy, Hans-Gert Pöttering és Wolfgang Schüssel személyesen is találkoztak Brüsszelben. Tusk hamarosan találkozik Orbán Viktorral is, hogy megvitassák a vizsgálat eredményeit. A jelentést ezután értékeli, erről a választmánynak február 3-án, a néppárt kongresszusán számol majd be. Ezen a rendezvényen Orbán egyébként valószínűleg nem vesz majd részt, egyrészt mert már a novemberi, zágrábi kongresszusra sem hívták meg a Fideszt, másrészt ugyanebben az időben rendeznek egy konferenciát Rómában a nemzeti konzervativizmusról, melyen ő is beszédet mond majd.