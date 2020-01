Az ügyészség szerint megerőszakolta a gyerekeit a férfi, aki évekig egy holland tanyán tartotta a családját

A holland ügyészség vádirata szerint többször megerőszakolhatta a gyerekeit az a férfi, aki tavaly októberig egy hollandiai tanya pincében tartotta a családját. A családot 9 év után fedezték fel az ország északi részén fekvő Ruinerwold mellett, miután az egyik fiú a közeli falu kocsmájában segítséget kért a csapostól. Most megkezdődött az ügy bírósági tárgyalása.

Fotó: Wilbert Bijzitter/ANP/AFP

Az asseni ügyészség szerint a most 67 éves apa, Gerrit Jan van D. többször is megerőszakolhatta a lányát és az egyik fiát, amikor a gyerekek 12 és 15 évesek voltak. Diana Roggen ügyész arról beszélt, hogy a férfi azzal indokolta a gyerekek megerőszakolását, hogy azokba egy női szellem vagy a halott anyjuk szelleme költözött. A gyerekeket megfenyegette, hogy nem léphetnek kapcsolatba a külvilággal, arról számoltak be, hogy többször megütötte és meg is rugdosta őket, de előfordult, hogy büntetésből órákon át hideg vízben kellett ülniük.

Őt és az osztrák állampolgárságú Josef B.-t, aki a tanyát bérlete a családnak, személyi szabadság korlátozásával és pénzmosással is gyanúsítják. Kedden a bíróság előtt Josef B. minden vádat tagadott, azt mondta, nem is volt pince a tanyán és senkit sem zártak be. De Gerrit Jan van D. nem jelent meg a bíróság előtt, mert korábban agyvérzést kapott.

Amikor Gerrit Jan van D.-t tavaly októberben hat gyerekével együtt megtalálták a hollandiai tanyán, akkorra három gyereke már megszökött. Az gyerekek anyja 2004-ben halhatott meg. A környéken lakók közül senki sem tudta, hogy a tanyán gyerekek élnek, csak az ingatlant bérlő Josef B.-t látták ott. A gyerekek sosem jártak iskolába, a tanyán kívüli világot is csak ritkán láthatták. Csak annyit tudtak a külvilágról, amit az apjuk mesélt nekik, ezért azt hitték, ha kimennek, rossz szellemekkel találkoznak. Ezért annak ellenére sem hagyták el a tanyát, hogy az már nem volt lezárva, amikor megtalálták őket. (Die Presse/Süddeutsche Zeitung)