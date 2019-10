Egy holland pincében fedeztek fel egy családot, ami évek óta a világvégét várta

A holland rendőrség egy farm pincéjében fedezett fel egy hatfős családot, ami 9 éve „a világ végére várt”. Egy 58 éves férfi 18 és 25 év közötti fiatalokkal élt Drenthe tartományban, azonban a legidősebb fiú megszökött, és az első útja a közeli Ruinerwold kocsmájába vezetett sörért. Majd öt sört után azt mondta a pultosnak, hogy segítségre van szüksége, mert szökésben van. Hosszú volt a haja, piszkos a szakálla, régi ruhákat viselt és zavarodottnak tűnt. Elmondása szerint sosem járt iskolába és fodrásznál sem volt 9 éve. Beszámolt arról is, hogy az öccsei és a húgai a farmon élnek, de ő véget akart vetni ennek az elszigetelt életnek.

Amikor a rendőrök ellenőrizték az emlegetett farmot, ott a nappali egyik szekrénye mögött egy rejtett lépcsőlejárót találtak, ami abba a pincébe vezetett, ahol a család élt. Miután a pincében talált 58 éves férfit őrizetbe vették, Roger de Groot, a falu polgármestere azt mondta, az első feltételezésekkel ellentétben nem ő volt a fiatalok apja, még csak a farm sem volt az övé. A közszolgálati tévé beszámolója szerint a világvégét várták a pincében. A holland rendőrség nem árulta el, hogy milyen kapcsolat volt a pincében talált emberek között.

A fákkal körülvett farmhoz egyébként egy nagy veteményes is tartozott, valamint kecskéik is voltak. Nagyrészt önfenntartóan éltek. A helyiek csak egy férfiról tudtak, aki egy öreg Volvóval közlekedett, azt hitték, egyedül él ott. Csak egyvalaki számolt be arról, hogy pár éve gyerekeket is látott ott, valamint akkor is hallott zajokat, amikor az idősebb férfi nem volt ott. Egy helybeli beszámolója szerint az idősebb férfi németül beszélt, és a helyiek csak osztrákként emlegették. Egyes beszámolók szerint pár éve agyvérzést kapott, és nem tudta elhagyni az ágyát sem.

Azt egyelőre nem tudni, milyen régóta élt ott a család, ahogy azt sem, mi történt a gyerekek anyjával. Egy holland lap szerint az udvaron temethették el. A polgármester elmondása szerint a nő évekkel ezelőtt meghalt. A farm tulajdonosa semmit sem tudott az egészről, azt mondta, évekkel ezelőtt kiadta valakinek, de fogalma sem volt, hogy gyerekekkel él ott. (BBC/Guardian)