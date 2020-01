Ferencváros nagymenőjének lezuhant magánrepülője is részt vett a IX. kerületi sürgősségi betegellátásban

Az elmúlt évek ferencvárosi panamáinak egyik főszereplője Rudits Tibor volt, a kéményes, aki kiváló kapcsolatainak köszönhetően szisztematikusan szívta le a kerület forrásait. Százmilliókat zsebelt kéményfelújításokkal, értékes önkormányzati lakásokkal seftelt, benne volt a kerületi útfelújításokban és kátyúzásokban, és az ő autójának rendszámával robbant ki a kerületi VIP parkolási botrány is. A Magyar Narancs közben arról ír, hogy Baranyi Krisztina, polgármester feljelentést tett, ugyanis: „egy EU-s forrásokból felújított épületet adott bérbe az önkormányzat szemérmetlenül kevés pénzért, ráadásul üzlethelyiségként, és nem az uniós pályázatban lefektetett célra hasznosítják.”

Bácskai János polgármester és Varga József egykori fideszes parlamenti képviselő 2014-ben koccintanak a turisztikai központ megnyitóján.

Ez az ügy is a kéményeshez köthető. Az Info Pont nevű helyről van szó, amit azon a címen, hogy turisztikai központot hoznak létre, EU-s pénzből felújítottak, majd a vagyonkezelő jelképes havidíjért, 30 000 Ft-ért átadta Ruditsék érdekeltségébe, akik kávézóvá és étteremmé alakították, majd rendszeresen privát partikat is tartottak benne. Ez előtt a Csarnok téri hely előtt volt felfestve az a kamu útburkolati jel, ami a KRESZ-ben nem is létezik, és ezen parkoltak szabálytalanul a vállalkozó lekülönbözőbb, kék villogóval is felszerelt gépjárművei.

Ez a Volkswagen Passat is Rudits Tibor flottájához tartozik. Itt éppen szabálytalanul parkol az érdekeltségébe jutott Info Pont turisztikai központ előtt.

Ezekkel a megkülönböztető jelzésekkel indul legújabb történetünk, ami talán a korábbiaknál is hajmeresztőbb.

Egy dokumentum szerint a vállalkozó 2017. december 11. óta szerződéses viszonyban áll a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltatóval, tehát a 9. kerületi nagy rendelővel. A megállapodás arról szól, hogy Rudits Tibor „mentőorvosi felszereltségű” járműveivel részt vesz a ferencvárosi sürgősségi betegellátásban, és cserébe semmilyen ellenszolgáltatást nem fogad el.

A szerződés szerint Rudits mentőorvosi gépjárművei két darab megkülönböztető jelzéssel ellátott autó és egy repülőgép. Az egyik egy Land Rover, ami úgy van átalakítva, mintha mentőautó lenne.

Rudits Tibor mentője a vagyonkezelő előtt és a polgármesteri hivatal előtt várakozik.

A másik egy Mercedes terepjáró, amit szintén személyesen Rudits Tibor használt az elmúlt években, ez volt az az autó, aminek a rendszáma felkerült a VIP parkolási listára, ahol kerületi csókosok autóinak rendszámai szerepeltek, hogy ingyen parkolhassanak Ferencvárosban.

Rudits Tibor egyik BMW-je szabálytalanul várakozik kék villogóval a kamu útburkolati jelen.

Mindkét jármű rendszeresen felbukkant a IX. kerület fontos helyszínein, a vagyonkezelőnél, a polgármesteri hivatalnál vagy a közterület felügyeletnél.

De a történet legbizarrabb szereplői nem a terepjárók, hanem egy 1979 -es Bulldog 100 SK-61 típusú brit kétüléses kiképző repülőgép, ami a szerződés szerint a kocsikkal együtt részt vett a ferencvárosi sürgősségi ellátásban.

Rudits és a Bulldog 100 SK-61. A repülő oldalán látható a mentős matrica.

Ez felvet pár kérdést. Az egyik, hogy a ferencvárosi szakrendelőben nincs sürgősségi betegellátás, nem szállíthatnak beteget, sem orvost, sem vért, tehát az ilyen típusú ellátásban Rudits Tibor és gépparkja biztosan nem tud részt venni, de ha lenne is ilyen típusú szolgáltatása a rendelőnek akkor is van egy bökkenő, Ferencvárosban nincs repülőtér, ahol a vállalkozó repülője le- és felszállhatna.

A szerződést a kéményessel Dr. Kovács József főigazgató kötötte, aki 19 éve vezeti a szakszolgálatot. Kérdésünkre elmondta,

„Ha valaki megajánl egy szolgáltatást, amiért nem kér pénzt, viszont hasznos a rendelőnek, akkor azzal szerződést kötök.”



Kovács állítása szerint el tudott volna képzelni olyan helyzetet, amikor a vállalkozó felajánlott járművei hasznosulhattak volna, de elmondása szerint végül az eltelt 21 hónapban, amíg a szerződés érvényben volt, egyszer sem vették igénybe Rudits Tibor szolgáltatását. „Na, de a repülő?” tettük fel a kérdést, amire a főigazgató csak széttárta a kezét. Arra, hogy Kovács miért mehetett bele ebbe a megállapodásba, később visszatérünk.



A Bulldog tragédiája.

Ennél is rejtélyesebb epizódja a történetnek, hogy Rudits Tibor repülője 2018. január 8-án 11:51 perckor, tehát 28 nappal a szerződéskötést követően, a Fejér megyei Zichyújfalutól 3,6 kilométerre a szántóföldbe csapódott.

A pilóta, aki nem Rudits Tibor volt, meghalt, a gép pedig megsemmisült. A Közlekedésbiztonsági Szervezet vizsgálata arra jutott, hogy a rossz látási viszonyokkal a gép vezetője nem tudott megbirkózni, elvesztette az uralmát a gép felett. A vizsgálat záró jelentéséből kiderül, hogy a balesetet szenvedett légijárműre kötött felelősség- és baleset-biztosítás 2018. január 10- én – a lezuhanás után két nappal lejárt. A tragédiától függetlenül a rendelővel kötött szerződésen nem módosítottak. A repülő papíron továbbra is részt vett a szakszolgálat munkájában.

Mit kezd Rudits Tibor egy ilyen szerződéssel, hiszen beteget, orvost, eszközt egyetlen alkalommal sem szállított, kivéve mikor a rokonait hozta a szakrendelőbe?

Az Átlátszó 2017-ben járt utána, hogy a vállalkozó, aki kocsijaival rendszeresen és kirívóan szabálytalanul parkol városszerte, hogyan kapott engedélyt kék villogó használatára. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Rudits cége rendezvények egészségügyi biztosításában vehetett részt a járműveivel, a megkülönböztető jelzéseket szigorúan csak ilyen alkalmakkor használhatta volna. A rendőrség azt is elárulta, hogy Rudits szabálytalanságai miatt több bejelentés is érkezett hozzájuk, és miután már a sajtó is felkapta a kék lámpás magánautók ügyét, a BRFK visszavonta a megkülönböztető jelzésekre vonatkozó engedélyt.

Tehát Rudits Tibor cége (Via Alla Felicita Kft.) legkésőbb 2017. december 6-a után már nem használhatta a kék lámpát. A kéményes öt nappal az engedélyének lejárta után, december 11-én aláírta az új egészségügyi ellátással kapcsolatos szerződését a Ferencvárosi Szakszolgálattal, és továbbra is használta a megkülönböztető jelzéseket.

Miért olyan életbevágó Ruditsnak, hogy városban sokfelé, de az elmúlt években leginkább a IX. kerületben grasszáló járművei mentőautóknak látszódjanak?



Egyfelől a vállalkozó már kéményesként is egyfajta életmentő imidzset próbált építeni magának. Amikor 2017-ben még nyilatkozott a 444-nek, olyannak állította be magát, aki az évi 150 milliós, pályáztatás nélkül megítélt kéményes szerződésével ferencvárosi családok százait menti meg a szén-monoxid-mérgezéstől. Amikor Bácskai János egykori polgármesternél érdeklődtünk a kerület nagymenőjéről, azzal kezdte a válaszát, hogy Rudits Tibor „egy valódi életmentő”. A mentőautónak látszó kocsik ezt a kerületi szuperhős képet színezték tovább.

De nyilvánvalóan van ennél praktikusabb funkciója a villogóknak és a mentős matricáknak. Az Átlátszó, amikor Rudits villogói után nyomozott, megszólaltatott egy volt rendőrségi vezetőt, aki ezt mondta: „Egy egyenruhás az ÁNTSZ-engedélyt nem fogja felülbírálni. Ha a járőr észrevesz egy, az utcán szabálytalanul parkoló, megkülönböztető jelzéssel ellátott járművet, figyelmeztetheti, de ez nem nagyon fordul elő….Egyszerűbb elnézni a »kollégák« szabálytalankodásait.” Tehát, akinek a járművén villogó van, az feltételezhetően kiváltságos személy, kvázi kolléga, csókos, akit elkerülnek a hatóságok.



Rudits Tibort miközben a kerület feje életmentőnek szólította, addig mások csak zacskós embernek hívták.

Emlékezetes, hogy nekünk is sikerült rögzítenünk, ahogy a vállalkozó Varga József, a Fidesz egykori kerületi erős emberéhez pár nejlonzacskóval beugrik, majd visszaül a polgármesteri hivatal előtt szabálytalanul parkoló mentősnek matricázott gépjárművébe. Rákérdeztünk ,hogy mit szállított a szatyrokban, érdemes megnézni a felvételt.

De térjünk vissza arra, hogy a szakszolgálat feje miért kötött teljesen használhatatlan szerződést a vállalkozóval. Aki ismeri Rudits Tibor beágyazottságát a kerületben, az egy pillanatig nem csodálkozik ezen. A kéményes valamilyen formában szinte minden fontos kerületi intézményben érdekeltséget szerzett. Többszörösen szerződéses viszonyban állt a kincstárral, a kerületi takarító és karbantartó céggel, a polgármesteri hivatallal, bejárása volt a főtanácsadóhoz, az ő javára szavazott a gazdasági bizottság, de az önkormányzati helyiségekben folyó vendéglátásból is bőven kivette a részét.

Egyszerűen Rudits Tibor az elmúlt 10 évben mindenkivel jóban volt, és nem volt szokás nemet mondani neki a Ferencvárosban.

Már csak azért sem, mert Bácskai János ex-polgármesterrel kiváló baráti a kapcsolata, évek óta egy csapatban vitorláznak.

Bácskai János és Rudits Tibor 2017-ben a Kékszalag vitorlásversenyen. Fotó: BrigiPix/BrigiPix

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. egy önkormányzati cég, a ferencvárosi testületnek tartozik elszámolással, miért pont ők maradtak volna ki Rudits Tibor kerületi érdekszférájából? Miután rákérdeztünk a rendelőnél és a polgármesteri hivatalnál a szerződésre, a szolgálat azonnal felbontotta szerződést, a hivatal pedig azt írta, hogy kivizsgálják az ügyet. Rudits Tibor nem reagált megkeresésünkre.

címlapkép: Kiss Bence