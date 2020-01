Kamuprofilok próbálják felpörgetni a kampányt, amiben a Fidelitas egy 1790-ben született emberrel szólítja meg a fiatalokat

„Köszöntöm a képolvasó fiatalokat és a hosszabb ideje fiatalokat!”

Az októberi választás óta a Fidesz egyik kiemelt projektje lett a fiatalok megszólítása. A döntés meg is hozattatott, senior fideszesek akcióba is lendültek, Lezsák Sándor instamester például nemrég a technológiával ismerkedett:

A nemzetstratégiai szempontból orbánista Lokál pedig már szótárat is írt a boomereknek, hogy értsék, miről beszélnek a fiatalok.

Legutóbb a Fidelitas indított fiatalos kampányt az interneten az 1790-ben született doomer, Kölcsey Fecó köré építve: „1. Készíts egy szelfit egy Kölcsey tábla előtt! 2. Keress egy Kölcsey idézetet, amit a fénykép alá írsz! 3. Töltsd fel instára a képet #azénKölcseym #Fidelitas hashtag használatával! ” A győztesnek drónt és Spotify-előfizetést ígérnek.

Elsőre azonban néhány, instagramos tevékenysége és egyebek alapján fidelitasosnak tűnő személyen kívül csak mém- és trolloldalak vettek részt a játékban.

Hétfőn viszont megjelentek eléggé átlátszó kamuprofilok is a játékban, a frissen létrehozott Kiss Tibor, Kovács Imre és Rigó Sándor is kitett 9 photoshopolt képet a kötelező hashtagekkel, de ott van a Múló Momentum is.

A játékban más a hashtagek szerint az elmúlt két napban nem is vett részt.