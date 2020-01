Húsz fokban szeretnek aludni a magyarok

Eddig is tudtuk, hogy a magyarok szeretik melegre fűteni a lakásukat, de egy friss felmérésből kiderült, hogy ez éjszaka is így van. Az E.ON megbízásából készült, reprezentatív kutatás szerint

a legtöbben húsz fokos hálószobában alszanak, az ennél alacsonyabb hőmérsékletet már nagyon kevesen tartják kényelmesnek. Meglepően sok magyar alszik viszont még melegebb szobában: a megkérdezettek 11 százaléka a 25 fokot (vagy még többet) szereti.

Hozzánk hasonlóan a csehek és a svédek is többnyire 20 fokban alszanak, nem úgy Törökországban, ahol 30 százalék szereti az izzasztó, 25 foknál is melegebb éjszakákat. Romániában is viszonylag sokan, 15 százaléknyian választották az utóbbit.

Egy alvó panda Fotó: AFP PHOTO

A franciák már szívesebben alszanak egy kicsit hűvösebb, 19 fokos szobában, az olaszoknál és a németeknél pedig 18 fok volt a legnépszerűbb válasz. Ehhez képest az angolok szinte dideregnek, minden ötödik ember azt mondta, a 15 fokot vagy a még hűvösebbet szereti alvás közben.

A kutatásban összesen tízezer embert kérdeztek meg az alvási szokásairól Dániában, Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Romániában, Svédországban, Csehországban, Törökországban és Magyarországon.

Na jó, de hány fokban kell aludni?

Erre nincs egyértelmű válasz, de a legtöbb kutatás szerint a magyarok jobban tennék, ha alvásügyben németebbek lennének a németeknél, esetleg olaszabbak az olaszoknál, és lejjebb csavarnák a fűtést. A forró éjszakák ugyanis egyáltalán nem tesznek jót a szervezetünknek.